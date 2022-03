«Pnrr, occasione da non sprecare» 

«La pandemia sta mettendo il Mezzogiorno, e quindi la Sardegna, di fronte a una sfida molto simile a quella affrontata nel Dopoguerra», ha detto Bianchi alle decine di studenti in presenza e collegati via internet. «Come allora anche oggi l’obiettivo è quello di colmare le differenze sociali ed economiche che separano nord e sud d’Italia, unica strada per assicurare al Paese una crescita economica equilibrata e sostenibile negli anni. Ecco perché un uso saggio delle risorse del Pnrr si rivelerebbe inestimabile. Far ripartire le regioni meridionali darebbe infatti una spinta allo sviluppo anche di quelle settentrionali».

Le opportunità e gli ostacoli del mega programma di finanziamenti europei sono stati illustrati ieri da Luca Bianchi, direttore dello Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, sbarcato a Cagliari per vestire i panni del docente nel Corso Impact, organizzato dalla Scuola di Politiche nella facoltà di Scienze politiche.

Un miliardo e duecentomilioni di motivi per non fallire. Tanti quanti gli euro in arrivo nell’Isola con il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza che nei prossimi anni dovrebbe proiettare la nostra regione nel futuro spingendola oltre la crisi pandemica.

La sfida

Rischi

Insomma, il Piano si annuncia fondamentale per il destino della Sardegna, ma tutt’altro che semplice nell’attuazione, resa ancora più complessa dal ruolo decisivo ricoperto dalle amministrazioni locali nell’aggiudicarsi e spendere le ingenti risorse. «La grande pecca di questo piano sta proprio nelle metodologie di assegnazione dei fondi sul territorio – spiega il direttore dello Svimez –, la scelta del Governo di affidarsi a bandi competitivi che mettono l’uno contro l’altro amministrazioni locali per l'ottenimento dei finanziamenti si è rivelata non efficace per una corretta spesa dei fondi. Inoltre, i tempi stretti a cui sono stati costretti Governo ed Enti locali per individuare gli interventi da finanziare non hanno permesso di garantire una chiara politica industriale».

In Sardegna

Per l’Isola, tuttavia, l’obiettivo di utilizzare al meglio i soldi europei assume forse un valore ancoro più importante. Le stime di ripresa del Pil regionale, dopo il tonfo del 9,6% registrato nel 2020 non sono rosee: «la crescita c’è stata e ci sarà – assicura Bianchi – , ma alla fine dell’anno sarà una delle poche regioni a non aver recuperato nel biennio 2021/22 le perdite accumulate dall’inizio dell’emergenza sanitaria».

Anche le stime per 2023 e 2024, anni in cui gli effetti del Pnrr potrebbero manifestarsi in pieno, non sono confortanti per la Sardegna. La crescita del Pil non dovrebbe andare infatti oltre il 2,6%, contro il 3,4% del resto del Mezzogiorno.

«Gran parte delle risorse destinate non verranno stanziate per mancanza di progetti», dice Bianchi. «Ecco perché si potrebbe cambiare in corsa le norme di assegnazione e individuare da Roma gli interventi necessari nei territori in base alle reali esigenze. Non possiamo fallire, abbiamo la possibilità di sfruttare un’occasione unica per lo sviluppo dell’Italia. Perderla sarebbe un errore imperdonabile».

