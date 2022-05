«Pnrr, nell’Isola manca una regia» 

Importante dunque il ruolo della Città Metropolitana di Cagliari per i comuni che ne fanno parte. «Abbiamo preso delle risorse umane le abbiamo tenute insieme in un ufficio invece di sparpagliarle nei vari settori», evidenzia Umberto Ticca, consigliere metropolitano. «Successivamente abbiamo trovato un accordo con i 17 Comuni chiedendo progetti con determinati requisiti e insieme ne abbiamo presentato 33 in un unico volume: avere una regia che indirizza i Comuni ha funzionato: abbiamo un’idea comunitaria e creiamo connessione tra i nostri territori».

Sono i sindaci infatti che, con i fondi ottenuti, devono realizzare i progetti. «Abbiamo provato a intercettare tutto quello che riuscivamo a cogliere», spiega Massimo Mulas, primo cittadino di Porto Torres. «Mi sarebbe piaciuto tanto avere un coordinamento per pianificare meglio, cercando di unire i vari territori per crearne uno unico. Proprio come ha fatto la Città Metropolitana di Cagliari».

«La velocità con cui si deve progettare non corrisponde alle capacità attuali», afferma il presidente dell’Anci Sardegna, Emiliano Deiana, intervenendo al webinar “Pnrr e Sardegna: e i comuni?” organizzato dalla Fondazione Antonio Segni. «Viene chiesta la massima velocità con il minimo degli organici, ma non c’è stata una regionalizzazione delle azioni, purtroppo non sono sicuro dei risultati: i Comuni lavorano in maniera straordinaria, ma hanno bisogno di supporto».

Nella gestione dei fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, nulla è scontato: le opportunità che il fondo europeo offre all’Isola sono tante, ma rischiano di perdersi. Non solo perché negli enti locali le risorse umane scarseggiano, ma anche perché in Sardegna manca una cabina di regia che possa guidare i Comuni verso una progettazione proficua e vantaggiosa per il territorio.

I progetti

La condivisione

Uno dei pilastri del Pnrr è proprio la condivisione, ma la paura è che i tempi siano stretti e la macchina rischi di incepparsi. «Abbiamo l’esigenza di correre ma dobbiamo avere anche la capacità di programmare», conclude Deiana. «Dobbiamo avere le idee chiare su come disegnare la Sardegna nei prossimi anni e farla diventare un grande cantiere per il futuro, ma dobbiamo tutti trovare un terreno comune per lo sviluppo del territorio».

