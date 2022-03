«Pnrr, le imprese contino su di noi»  

Trasformazione digitale, transazione ecologica, sviluppo turistico: sono le azioni intorno a cui dovranno ruotare i fondi del Pnrr con l’obiettivo di dare alla Sardegna un nuovo impulso economico. Per poter utilizzare al meglio le risorse disponibili è necessario, però, conoscere tutti gli strumenti finanziari a sostegno degli investimenti di impresa. Per questo Garanzia Etica ha organizzato nella sua sede di Elmas, in collaborazione con UniCredit, un seminario informativo per comprendere al meglio procedure e azioni per ottenere i finanziamenti.

Cosa c’è in ballo

«Il Pnrr sarà sicuramente un’opportunità importante per le aziende locali: i tempi, però, sono stretti», spiega Enrico Gaia, presidente di Garanzia Etica. «Fare attività formativa è fondamentale per poter cogliere al meglio le misure. Il turismo è sicuramente uno dei settori più importanti per la regione ora è necessario capire dove e come potremo utilizzare questi fondi, ma questo sarà anche un esempio per gli altri settori: partiranno i bandi per l’efficientamento energetico e per l’agroindustria, altri comparti determinanti per l’economia della Sardegna».

Garanzia Etica svolgerà dunque il ruolo di guida e consulenza, affiancando le imprese nel rilancio legato alle opportunità previste dal Pnrr e dai Contratti di sviluppo. «Noi stiamo preparando dei prodotti specifici con Unicredit e con altre banche per sostenere nella parte non coperta dal finanziamento pubblico le nostre aziende», continua Gaia. «Il Pnrr avrà una grande copertura di risorse pubbliche, ma le imprese dovranno averne anche altre non coperte e noi dobbiamo essere pronti: entro 24 mesi dovremo chiudere gli investimenti, quindi è importante partire subito e formare gli imprenditori».

Procedure snelle