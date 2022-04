«Pnrr, il tesoretto della Sardegna» 

Qualche giorno fa il governo ha anche finanziato con 250 milioni di euro una linea di contratti di sviluppo per le attività insediate nelle Zes. «Considerato che all’Isola sono arrivati solo dieci milioni», ha dichiarato il commissario Cadau, «chiederemo alla ministra che non siano divisi equamente in otto parti uguali, ma che alla Sardegna sia destinato un numero di risorse maggiore».

Anzi, ha annunciato intervenendo da remoto al secondo appuntamento della Scuola di formazione politica dei Riformatori, «con la Regione e con il commissario straordinario della Zes Aldo Cadau promuoverò un tavolo per comprendere quali siano i fabbisogni della zona sarda in termini di finanziamenti e per prevedere quelli necessari per poterla sostenere economicamente».

Il grande percorso di cambiamento delle politiche di sviluppo riguarda anche la Sardegna. Parola della ministra per il Sud, Mara Carfagna, che ieri ha snocciolato tutti i fondi del Pnrr di cui beneficerà l’Isola e fatto il punto sull’operatività della Zona economica speciale. La novità riguarda proprio la Zes sarda, l’ultima tra le otto italiane ad essere istituita e, per questo, l’unica che non beneficerà dei 630 milioni inseriti nel Pnrr proprio per le zone economiche speciali. «Quella sarda è titolare solo di un investimento da dieci milioni di euro per migliorare il collegamento tra il porto di Cagliari e la statale 195», ha ricordato infatti la ministra, «ma questo è solo il primo di una serie di interventi di infrastrutturazione che programmeremo con i fondi di sviluppo e coesione».

Fabbisogno

Pioggia di milioni

Carfagna ha poi elencato quasi tutte le risorse di cui disporrà l’Isola grazie al Pnrr: i 270 milioni per i porti, di cui 132 per quello di Cagliari; 203 milioni per le infrastrutture idriche primarie; 158 milioni per potenziare il collegamento tra Alghero e il suo aeroporto e la tratta Monserrato-Isoli; 130 milioni per il raddoppio della tratta Decimomannu-Villamassargia; 170 milioni per il collegamento tra Olbia e l’aeroporto; 69 milioni per ammodernare la rete viaria di tutta la Sardegna; 15 per il rinnovo del parco treni; 138 milioni per il rinnovo del parco autobus; 100 per la rigenerazione urbana; 23 milioni per la costruzione di nuove scuole.

In generale, «per la prima volta siamo riusciti a definire all’interno di un grande piano una quota sud certa, il 40% degli interventi allocabili territorialmente». Insomma, «stiamo rovesciando lo stereotipo per cui il sud e le sue Isole siano condannati ad essere una zavorra da tenere a galla attraverso sussidi, bonus, politiche assistenziali. Una sorta di partita persa, irrecuperabile. Stiamo dimostrando che non è così: c’è un sud che non richiede privilegi ma opportunità».

I finanziamenti

Massimo Temussi, direttore generale del Centro regionale di programmazione, ha chiuso la sessione dedicata ai fondi europei. Complessivamente, ha ricordato, sono a disposizione 8,7 miliardi tra fondi del Pnrr (1,2), del Piano complementare, Fesr (1,5 miliardi) per la programmazione 2021-2027), Fse (oltre 700 milioni), fondi del Piano di Sviluppo e coesione (4,5 miliardi).

