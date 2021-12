«Pnrr, chance per l’impiego» 

Per l’esponente della Giunta è importante «mettere al centro la persona e valorizzarla in tutti i modi possibili, perché tutti devono stare al mondo con pari dignità e pari opportunità». Ma soprattutto è necessario «rendere il Pnrr ancora più snello e realizzabile. La nostra responsabilità dev’essere di una pragmaticità assoluta perché da qui parte un percorso di integrazione e soprattutto di sviluppo. Il programma che scriveremo dev’essere realizzabile in tempi brevi e accessibile a tutti, attori e beneficiari».

«La sfida in questo settore è combinare al meglio tutte le risorse comunitarie», aggiunge Zedda: «Il nostro Fondo sociale europeo dev’essere integrato con gli altri fondi, per agricoltura e sviluppo. Per questo con la prossima programmazione regionale cercheremo di intervenire in maniera puntuale».

Lavoro, inclusione e formazione. Sono i temi intorno ai quali ci si è confrontati, ieri, durante la conferenza annuale per le politiche dell’occupazione. Un momento importante in vista dell’arrivo dall’Ue dei fondi del Pnnr: «Un crocevia per il nostro Paese e la nostra vita nei prossimi anni», come lo ha definito l’assessora regionale al Lavoro, Alessandra Zedda.

«Pari opportunità»

Sulla programmazione comunitaria dei prossimi anni il percorso dovrebbe essere lo stesso che ha caratterizzato il quadriennio 2014-2020, «con due novità sostanziali: la transizione della persona camminerà con quella digitale ed ecologica, anche con uno sguardo importante alla transizione energetica. Un ruolo decisivo lo dovranno giocare le donne e i giovani».

I fondi europei

Le azioni messe in campo dalla Regione, per l’assessora, sono state recepite in maniera positiva. «Abbiamo la massima attenzione per gli assi del Fondo europeo sociale Plus. Per quanto riguarda l’occupazione insisteremo su una macro azione, che è quella del taglio dei costi del lavoro».

Al centro della politica regionale resta anche la ricerca di un’istruzione e una formazione sempre più integrate. «Ci auguriamo una riforma che passi per l’orientamento, a fianco all’istruzione ordinaria ci deve essere una grande scuola professionalizzante. Puntiamo a un orientamento che parta dalla scuola primaria per aiutare i ragazzi a scegliere e a formarsi».

