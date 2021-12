Pneumatici nel mirino dei ladri 

Quattro gomme svanite nel nulla, il tutto durante la notte e nel giro di una manciata di minuti. A Sestu è tornato nei giorni scorsi l’incubo della banda che, ormai da un decennio, soprattutto nei mesi invernali, ruba pneumatici con un’abilità da fare invidia ai meccanici della Formula Uno. Quattro anni fa, dopo aver colpito in via Cilea, il team di ladri era stato ripreso da alcune telecamere nella zona di via della Resistenza, anche se le immagini non avevano permesso l’identificazione: meno di due minuti per sollevare l’auto, metterla nei blocchetti, togliere le ruote e andare via con gomme e cerchioni in lega.

Le ipotesi

Per il momento non c’è ancora la prova che sia stata la stessa banda ad aver messo a segno il furto degli pneumatici di un’Audi A3 nel cuore del rione Dedalo la scorsa settimana, ma è bastato trovare l’auto sui blocchetti per far tornare alla memoria la raffica di furti degli anni passati. «Mio marito», racconta una 37enne dipendente di un ente regionale, «aveva cambiato il treno di ruote appena quattro giorni prima, con una spesa di oltre cinquecento euro. Abbiamo presentato la denuncia alla polizia perché contiamo di farci restituire la somma dall’assicurazione, ma il disagio è stato enorme. Tra ruote e cerchioni nuovi ora abbiamo speso 1600 euro». Un danno da oltre 2mila euro. Il furto è stato scoperto giovedì mattina, ma non è ancora chiaro quando i ladri siano entrati in azione perché l’auto era rimasta due giorni parcheggiata in strada. «Ci eravamo concessi due giorni alle terme con amici che ci erano venuti a prendere», conclude, «di solito io parcheggio nel posto auto e mio marito davanti casa. I vicini ci hanno detto che hanno notato il furto delle ruote la mattina che siamo rientrati».

I precedenti

La paura è che sia tornata in azione la banda che negli anni passati aveva messo a segno una raffica di furti analoghi, per poi sparire nel nulla. Alcuni anni fa ne misero a segno quattro di fila, poi altri due, per poi concedere lunghi periodi di tregua. Il sospetto è che girino per la città a caccia di pneumatici specifici, quasi su commissione, colpendo poi nelle ore notturne e con un’abilità incredibile: utilizzando svitatori a batteria e cric, in tre riescono a sollevare l’auto, metterla sui blocchetti e portare via le ruote nel giro di una manciata di minuti. Sui furti in passato indagarono anche i carabinieri, convinti che si trattasse di colpi su commissione e che poi le ruote finissero in qualche officina di altri centri.