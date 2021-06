Pm: Briatore ha diffamato il sindaco 

Le aveva prese malissimo, il sindaco di Arzachena, le bordate di Flavio Briatore, dopo un Ferragosto che annunciava la terza ondata di contagi Sars-CoV-2. È l’ultimo scorcio dell’estate 2020 e Roberto Ragnedda firma misure restrittive per ristoranti e pub, provvedimenti che seguono la chiusura delle discoteche, decisa dal governo. «Questo sindaco è un piccolo Napoleone, un piccolo arrogante, uno che pensa che la fortuna del mondo sia Arzachena, che nessuno sa dove sia»: le parole sono di Briatore, è un attacco ad alzo zero contro Ragnedda. E i due, probabilmente, si vedranno in Tribunale. La Procura di Tempio ha infatti chiuso le indagini sulle dichiarazioni dell’inventore del Billionaire. Per i pm è diffamazione. Non basta. La Procura gallurese ipotizza lo stesso reato a carico di Vittorio Sgarbi, che il 19 agosto 2020, sulla scia di Briatore, aveva preso di mira (anche) Ragnedda con un video di una decina di minuti. I commenti, diffamatori secondo i pm, riguardano l’ordinanza comunale del 16 agosto 2020, con la quale veniva imposto lo stop alla musica nei locali dopo la mezzanotte. Ragnedda finì, per la verità senza sottrarsi, nel fuoco incrociato Briatore-Sgarbi e la polemica, ora, avrà uno strascico sul piano legale.

«È contro il turismo»

Le indagini sono iniziate sulla base di due denunce, presentate nell’autunno dell’anno scorso dallo stesso Ragnedda. La Procura di Tempio, evidentemente, ha ritenuto fondata la segnalazione del primo cittadino. Ai magistrati galluresi erano stati segnalati un video postato da Briatore su Instragram e poi alcune dichiarazioni rilasciate al giornalista, Nicola Porro. Ragnedda si è rivolto ai pm, sia a tutela della sua immagine e reputazione, sia a tutela del Comune e della città di Arzachena. Ecco alcune delle frasi indicate alla Procura: «È un grillino contro il turismo, non ha mai fatto un ca... nella vita. Questo sindaco è un piccolo arrogante, che pensa che la fortuna del mondo sia Arzachena, che nessuno sa dove sia. La fortuna della Sardegna è la Costa Smeralda. Arzachena invece la conoscono lui e due pecore, non c'è nessuno che sa dove sia Arzachena».

Bottiglie e biglietti gratis

I magistrati hanno lavorato anche su un lungo commento (ritenuto in parte diffamatorio) di Vittorio Sgarbi, datato 19 agosto 2020. Tra le altre cose Sgarbi dice: «Il sindaco di Arzachena scaricava bottiglie al Billionaire ed era felice di avere qualche biglietto gratuito. La sua esperienza è quella di scaricare bottiglie al Billionaire». Nessun commento da parte della legale destinataria dell’avviso di concluse indagini, l'avvocata Piera Fresi.

