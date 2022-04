Playoff, una sfida per due 

Mentre il movimento maschile continua ad arrancare alle spalle della Dinamo, il basket sardo declinato al femminile può godersi l’exploit di Cus Cagliari e Techfind Selargius, che rappresenteranno l’Isola nei playoff di Serie A2 al via il prossimo fine settimana. La circostanza non è usuale: per ritrovare più di una rappresentante isolana negli spareggi promozione bisogna tornare indietro di 11 anni, quando Cus, Virtus e Mercede lottavano per il salto in massima serie.

Qui Cus Cagliari

Dopo la sconfitta nel derby di due settimane fa sembrava quasi rassegnata a passare attraverso le forche caudine dei playout. Invece, con due successi nelle sfide conclusive della regular season, il Cus Cagliari è riuscito a strappare l’ottava piazza a un’agguerrita concorrenza. Il traguardo raggiunto dalle universitarie non è casuale, ma corona un paziente lavoro di semina portato avanti fin dal 2016 dal dirigente Mauro Mannoni e dal coach Federico Xaxa. I playoff, però, non rappresentano un punto d’arrivo, bensì una nuova partenza, come sottolinea lo stesso tecnico: «Volevamo dare un nuovo impulso portando la squadra ai vertici con un programma pluriennale», afferma, «la pandemia ci ha impedito di trovare continuità, ma il risultato ottenuto sabato ci riempie comunque d’orgoglio». Striulli e compagne se la vedranno con lo schiacciasassi Valdarno. Pronostico chiuso? Il Cus ha voglia di stupire: «Venderemo cara la pelle», assicura, «punteremo sulla voglia di stupire delle nostre giovani, molte delle quali alla prima esperienza in gare così importanti».

Qui San Salvatore

Su e giù sulle montagne russe. L’annata della Techfind, partita bene, è incappata in un inverno terribile: positività al Covid, infortuni e defezioni inaspettate avevano fatto scivolare la squadra in un tunnel di negatività, ma a spazzare via le nubi dal PalaVienna ci ha pensato la play Konstantinova, salvifica intuizione del presidente Mura. L’esterna bulgara ha cambiato i connotati del San Salvatore, regalandogli una regia lucida e puntuale. A beneficiarne è stato tutto il roster, che ha accelerato il passo fino a prendersi la casella numero 6 nella griglia playoff. «Le ragazze hanno mostrato un orgoglio pazzesco, reagendo con carattere a ogni genere di avversità e giocando addirittura 2 gare in meno», sottolinea l’allenatore Roberto Fioretto, «posso solo ringraziarle per ciò che hanno fatto». All’orizzonte c’è Umbertide, avversario ostico ma non proibitivo: «L’entusiasmo è a mille, non vediamo l’ora di tuffarci in questa nuova sfida».



