Playoff, per l’Olbia contro il Grosseto è l’ultima chance 

Tra l’Olbia e i playoff di Serie C ci sono il Grosseto, di scena oggi al “Nespoli” (ore 17.30) per l’ultima giornata di campionato, ma anche i risultati delle pari punti (43) Pontedera e Siena e di Vis Pesaro e Carrarese, che precedono i bianchi a +2 in zona promozione.

Vincere e sperare

Volendo, pure Aquila Montevarchi e Teramo, che in classifica seguono a -1, avrebbero qualche chance, a dispetto del fatto che gli spareggi per la B non rientrino nei loro obiettivi stagionali. Così, giustamente, Max Canzi invita tutti a non fare calcoli. «I playoff dipendono da noi e dalla nostra vittoria: ci siamo allenati per tutta la settimana pensando solo ed esclusivamente alla nostra partita, che ci giocheremo alla morte», ha spiegato ieri il tecnico dei galluresi presentando la sfida col Grosseto. «Poi», ha aggiunto, «vedremo cosa ci riserverà il destino: ci sono tutta una serie di incastri da valutare, conquistare i playoff è complicato ma non impossibile proprio perché non esistono squadre senza motivazioni, neppure all’ultima giornata». Della serie che anche le avversarie delle avversarie dirette dell’Olbia si giocano qualcosa negli ultimi 90’ e non esistono risultati scontati. Come non lo è la vittoria sul già retrocesso Grosseto.

La partita più importante

«Non mi aspetto una squadra dimessa, al contrario, anche perché in queste situazioni entrano in ballo le motivazioni individuali dei giocatori, che vorranno chiudere al meglio la loro stagione», avverte non a caso Canzi. «Abbiamo preparato la partita tenendo conto del Grosseto delle ultime giornate, una squadra che ha battuto la Virtus Entella e pareggiato contro buonissime squadre e che ha meno punti di quelli che meriterebbe», prosegue l’allenatore dei bianchi. «Non ha segnato tantissimo ma ha attaccanti di buon livello tra cui Arras, che ho allenato nella Primavera del Cagliari: è noioso da affrontare e da “ex” avrà mille motivazioni». Ma anche l’Olbia ne ha. «Per noi è la partita più importante della stagione: archiviato il primo fondamentale obiettivo della salvezza, i playoff», conclude Canzi, «sarebbero un risultato straordinario». Presenti tutte le bocche da fuoco, a partire dai bomber Ragatzu e Udoh, 24 gol in due; assenti gli squalificati Pisano e Mancini.