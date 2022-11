«Plasma caldo»: il nuovo mistero dei Buchi neri 

Le osservazioni del grande Buco nero posto al centro della nostra galassia, continuano a svelarci nuovi affascinanti dettagli su questo oggetto astronomico. Le nuove analisi pubblicate da un team internazionale di astronomi, mostrano una nube di gas caldo ionizzato (plasma) che orbita a velocità incredibili attorno al Buco. Le osservazioni dei Buchi neri e le nuove scoperte sono state presentate ieri al FestivalScienza di Cagliari, dall’astrofisico Ciriaco Goddi dell’Università di Cagliari e Maria Felicia de Laurentis, astrofisica dell’Università degli studi di Napoli. Un pubblico di studenti ed appassionati ha seguito con grande interesse la conferenza, dialogando con i ricercatori sulle osservazioni dei grandi Buchi neri.

La ricerca

L’immagine del Buco nero al centro della Via Lattea, chiamato dagli astronomi Sagittarius A* (Sgra*), è stata svelata al mondo pochi mesi fa. La ripresa è stata costruita analizzando i segnali radio emessi dal Buco Nero, raccolti ad aprile del 2017 dall’Event horizon telescope (Eht). Otto osservatori radioastronomici sparsi in tutto il mondo, hanno coordinato le loro osservazioni per svelare l’immagine di Sgra*, un Buco nero di 4 milioni di masse solari, distante da noi circa 27.000 anni luce. Ma come ha raccontato l’astrofisico Goddi, in quei giorni altri occhi erano puntati verso Sgra**. L’11 aprile 2017 infatti, il telescopio spaziale Chandra osservò un brillamento energetico nei raggi X, visto in contemporanea nella luce infrarossa, dall’osservatorio europeo Vlt. «Siamo stati informati dai colleghi di quanto era stato osservato ed abbiamo messo da parte i dati di quel giorno», ha dichiarato l’astrofisico Goddi, «quelle osservazioni sono state escluse dalla prima immagine di Sgra* e le abbiamo analizzate in questi mesi». Vista la complessità di studiare i dati raccolti da otto osservatori, gli astronomi hanno concentrato le loro attenzioni sulle osservazioni fatte da Alma, «il fiore all’occhiello di Eht», dichiara orgoglioso Goddi, «che con le sue 66 antenne è il radiotelescopio più potente al mondo». Queste osservazioni hanno svelato qualcosa che è apparso per 70 minuti e che si è mosso in senso antiorario attorno la Buco Nero.

Teoria

«Riteniamo che la fonte della radiazione radio sia del plasma caldo», dichiara Goddi, «questo gas caldo si trova nelle vicinanze dell'orizzonte degli eventi del Buco nero, dai nostri calcoli si trova ad una distanza simile a quella che separa il pianeta Mercurio dal Sole». Osservato per appena 70 minuti, il gas caldo si è mosso alla folle velocità di circa il 90.000 km/s, il 30% della velocità della luce, per poi scomparire alla vista del radiotelescopio Alma. «Pensiamo che questo gas caldo sia legato all’emissione osservata dagli altri telescopi e proveniente dal Buco nero», afferma l’astrofisico sardo «e questo ci aiuterà a comprendere meglio i complicati meccanismi di un Buco nero». I brillamenti nei raggi X di Sgra*, sono stati visti anche in altre occasioni e gli scienziati ritengono che provengano dal Buco nero. «Secondo noi durante un brillamento di raggi X, l'energia del campo magnetico viene rapidamente rilasciata attraverso un processo chiamato riconnessione magnetica, riscaldando così il gas». Questo fenomeno, simile a quello che alimenta i brillamenti sulla superficie del nostro Sole, scalda il plasma, che muovendosi nel campo magnetico del Buco nero, diventa visibile per brevi periodi.