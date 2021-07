Pizzeria in fiamme, è mistero 

Incendio all’alba di ieri in una pizzeria a Sestu dove le fiamme hanno aggredito la serranda del locale senza per fortuna penetrare all’interno dove avrebbero potuto fare danni devastanti. Un episodio misterioso sul quale indagano gli agenti del Commissariato di Quartu: si indaga a 360 gradi col sospetto però che le fiamme siano di origine dolosa. In merito nessuna indiscrezione. Di certo ieri gli inquirenti sono stati a lungo sul posto allargando le indagini proprio per avere certezza sulla natura del rogo che è stato spento dai vigili del fuoco prima appunto che si propagasse all’interno. Ieri la pizzeria è rimasta chiusa «per motivi tecnici», si legge nella pagina facebook del locale, «domani (oggi ndr) ritorneremo più forti che mai».

L’episodio

Tutto è successo ieri poco dopo le 4 quando il fuoco si è sviluppato con violenza dalla strada, raggiungendo e avvolgendo la serranda del locale. È successo nella via San Gemiliano. La pizzeria è la “Fuorigrotta”, molto conosciuta e frequentata nella zona. L’allarme per fortuna è stato immediato con l’arrivo in pochissimo tempo dei Vigili del fuoco con notevole spiegamento di uomini e mezzi. Evidentemente, si temeva il peggio. Invece per fortuna, il fuoco è stato circoscritto e bloccato prima che facesse danni all’interno senza quindi danneggiare la sala e il locale di confezionamento delle pizze. Spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno provveduto a bonificare il sito, avviando anche i primi accertamenti per stabilire la natura dell’incendio. Sul posto sono arrivate anche alcune pattuglie degli agenti del Commissariato di Quartu che hanno avviato le loro indagini ch sono dirette dal commissario Michele Venezia.

Le indagini

Diverse le persone sentite, così come nelle mani degli inquirenti sono finite le immagini di alcune telecamere che potrebbero tornare utili soprattutto per verificare la presenza sospettosa di qualcuno. Le stesse immagini potrebbero nel contempo pure contribuire a chiarire le cause: il dolo non viene al momento escluso dalla polizia di Quartu. Particolare cura è stato riservata durante al sopralluogo al tratto di strada nelle immediate vicinanze della pizzeria. Una ispezione alla ricerca di qualche indizio utili alle indagini. Sul contenuto delle immagini del servizio di videosorveglianza ovviamente il riserbo è totale. Nel pomeriggio alcune persone sarebbero state convocate in commissariato. Un’indagine insomma che viene estesa a macchia d’olio proprio alla ricerca degli elementi necessari per far completa chiarezza su quanto realmente accaduto ieri all’alba nella pizzeria di via San Gemiliano.Già oggi se ne potrebbe sapere di più. In serata intanto il Commissario Michele Venezia ha inviato un primo rapporto informativo sulla vicenda alla Procura della Repubblica di Cagliari. Sestu è uno dei centri della Città metropolitana con più pizzerie frequentate anche da clienti di tutto il territorio e di Cagliari e dintorni.

L’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme danneggiassero la sala interna del locale e l’area in cui vengono preparate le pizze