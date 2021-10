«Più vigili per strada in aiuto della gente»  

« C’è sicuramente un disordine urbanistico che affonda le sue radici nei decenni scorsi e che ha comportato la crescita di un’edilizia priva di permessi e infatti non a caso Quartu è da tempo ai primi posti delle classifiche come numero di abusi».

Sicuro e preparato, dopo il trasferimento del comandante Marco Virdis starà a lui tenere le redini del Comando partendo da un punto fermo: «Saremo più presenti in strada e più vicini alla gente anche per dare informazione e soccorso. Perché gli agenti di Polizia locale non devono essere visti solo come quelli che fanno le multe». E dopo tutti questi anni, nessuno meglio di lui conosce pecche e virtù della viabilità cittadina ma anche di tutti gli altri settori, a partire dall’edilizia il cui nucleo ha retto con successo per tanti anni.

Il nuovo incarico è di pochi giorni fa ma lui non è di certo un novellino. Antonello Angioni 58 anni, vice comandante della Polizia locale, è in realtà il più “anziano” di servizio effettivo all’interno del comando dei vigili. Arrivato nel 1984 come agente provvisorio, è diventato ufficiale nel 2004.

Quali sono le criticità maggiori?

« C’è sicuramente un disordine urbanistico che affonda le sue radici nei decenni scorsi e che ha comportato la crescita di un’edilizia priva di permessi e infatti non a caso Quartu è da tempo ai primi posti delle classifiche come numero di abusi».

Addirittura al terzo posto nella classifica nazionale dopo Napoli e Gela.

«Ci trasciniamo dietro questa nomea proprio a seguito di quella classifica del 1983 che si basava sul fatto che ci fossero più di settantamila domande di condono. Ma in realtà siamo quelli che più di altri presentano notizie di reato in ambito urbanistico».

Per quanto riguarda la viabilità invece quali sono i problemi maggiori?

«Quartu è cresciuta come numero di abitanti e di veicoli ma le strade sono rimaste sempre le stesse. È necessario mettere un po’ d’ordine e stiamo già cercando di garantire una maggiore presenza in quelli che sono i punti più critici dove imperversa la sosta selvaggia come ad esempio piazza Azuni o viale Colombo-via Marconi».

Eppure lo Street control inaugurato qualche tempo fa per individuare i veicoli in divieto di sosta con il mezzo dei vigili in movimento, è fermo in garage.

«Ce l’abbiamo, ma l’esperienza ha dimostrato che non è tanto efficace. Abbiamo invece in mano altri strumenti che contiamo di riutilizzare quanto prima come il telelaser e l’autovelox mobile che si può usare anche senza la contestazione immediata».

Tra le strade a più alta incidentalità ogni anno spicca via Leonardo Da Vinci.

«Se la si percorre alle 8,30 del mattino ci si rende conto del flusso di traffico enorme che sopporta, per via del gran numero di residenti della costa. Il discorso è sempre lo stesso: il traffico aumenta ma la strada è sempre quella. Anche qui cercheremo di essere più presenti».

Il Corpo di polizia locale quartese è anziano e occorrono nuove assunzioni?.

«Indubbiamente servono forze nuove e giovani agenti ma anche ufficiali. Questo ci garantirebbe di essere presenti in tutte le strade dove si verificano criticità. Inoltre se arriveranno risorse ci saranno delle novità anche sul fronte tecnologico. Ad esempio vorrei prendere i palmari da fornire agli agenti».

Cosa si sente di dire ai quartesi che spesso lamentano l’assenza dei vigili?

«Che metteremo l’impegno massimo per adempiere ai nostri doveri, cercando prima di tutto di essere educati e rispettosi ma anche decisi quando è necessario».

