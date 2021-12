«Più siti minerari, più turisti» 

Acquisire nuovi siti minerari per potenziare ulteriormente un settore turistico in costante ascesa. Il primo cittadino d’Iglesias Mauro Usai bussa alla porta della Regione con l’intento di ottenere quelle risposte, finora non pervenute, sulla possibilità di concessione di alcune aree minerarie della zona di Nebida e Masua, in particolare modo quella della galleria “Ornella”, ovvero il vecchio percorso che dalla laveria La Marmora conduceva alla miniera di Masua.

Le presenze

Il benestare per la gestione di alcuni siti, fra cui Porto Flavia e Grotta Santa Barbara, ha prodotto dei risultati per certi versi inaspettati. Il boom di presenze turistiche registrato negli ultimi due anni, a cospetto delle problematiche derivate dallo stato pandemico e la continua crescita di richieste per le visite, inducono il Comune d’Iglesias ad un ulteriore espansione: «Nella stessa delibera con la quale abbiamo chiesto l’acquisizione dei siti ora da noi gestiti - svela il sindaco - ci sono altri piani di gestione presentati a Igea e alla Regione per il conseguimento di ulteriori beni. Per esempio la pineta di Masua e tutte le aree circostanti, comprese le case, perché la nostra idea è quella di creare ricettività attorno alla location di Porto Flavia e mettere il tutto a sistema, come l’aria camper presente che andrebbe connessa alla pineta. Nonostante ci fosse stata assicurata una risposta celere, sono già passati due anni». Ma la prospettiva più suggestiva riguarda la richiesta di un sito poco sponsorizzato ma che rappresenta un potenziale tesoro: «Si tratta di un progetto risalente a diversi anni fa - spiega il direttore delle concessioni minerarie Attilio Usai - ovvero poter usufruire di un percorso, transitabile con un trenino, di circa 5 chilometri che racchiude tutta la storia mineraria di Nebida. Un accesso dalla galleria Ornella a Masua consente di immettersi nella galleria La Marmora, un tragitto, accessibile anche da diversi punti, dove sono visibili tutti i cantieri e i pozzi Santa Margherita, Casula, Traverso e Maneggio. In un’ispezione effettuata tempo addietro, constatammo l’ostruzione di un tratto, in prossimità di Nebida, a causa di una frana, ma sembrava un problema risolvile».

Il soprallugo

Occorre pertanto un nuovo sopralluogo per accertare la fattibilità di un progetto che permetterebbe di regalare al territorio un ulteriore slancio nell’ambito dell’offerta turistica: «Una perlustrazione che si è chiesto possa essere effettuata da circa un anno - racconta l’amministratore unico della Iglesias Servizi Andrea Testa, la società che gestisce e si occupa della manutenzione dei siti minerari del Comune d’Iglesias - abbiamo proposto ad Igea di entrare insieme ai nostri tecnici e capire quanto possa occorrere per mettere in sicurezza la galleria e renderla fruibile ai turisti. Un treno che dovesse partire dalla galleria La Marmora, attraversare il sottosuolo di Nebida per poi sbucare nella miniera di Masua, è un’idea concreta».