«Più rispetto per il trasporto pubblico» 

Rinnovo del contratto e riforma del settore. Lo chiedono i lavoratori del trasporto pubblico locale, che ieri mattina hanno manifestato anche a Cagliari, in concomitanza con altre città italiane, per la terza volta in pochi mesi. Allo sciopero in piazza Matteotti hanno partecipato decine di autoferrotranvieri giunti da tutta l'Isola. «Il contratto è scaduto nel 2017», ha ricordato Alessandro Russu, coordinatore regionale Fit Cisl Trasporti, «Abbiamo lavorato durante la pandemia senza fermarci, garantendo la mobilità ai cittadini. Le aziende hanno ricevuto sostegni economici dallo Stato, ma non riconoscono alla nostra categoria ciò che le spetta». La Fit Cisl chiede poi la costituzione di un consorzio composto dalle 56 aziende sarde del settore e l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti: «In Sardegna queste aziende non sono coordinate fra loro», ha detto Russu.

Priorità

Per Arnaldo Boeddu, segretario regionale Filt Cgil, «il rinnovo del contratto scaduto da tre anni viene ancor prima della riforma. Le aziende hanno avuto cospicui ristori per i mancati abbonamenti, tuttavia non vogliono concedere nulla ai lavoratori. Noi siamo disponibili a garantire maggiore flessibilità, però allo stesso tempo vogliamo orari di lavoro migliori e un inquadramento che rispetti le professionalità. La riforma deve puntare anche a rendere più sicuri i mezzi dal punto di vista sanitario».

Ostacoli

Per William Zonca, segretario della Uil Trasporti Sardegna, visti gli investimenti del governo sul trasporto pubblico locale «è inaccettabile che non si riesca a chiudere un contratto per ragioni economiche. A settembre gli studenti torneranno a scuola e bisogna garantire la sicurezza nei mezzi». Roberto Muru, segretario Faisa Cisal Sardegna, chiede che le «aziende si siedano al tavolo per riconoscere ai lavoratori ciò che gli spetta. Lavoratori che hanno rischiato il contagio, ma non rientrano nelle categorie prioritarie per il vaccino. Lotteremo fino a quando non verremo ascoltati da chi di dovere». L'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde ha convocato le parti sociali per domani per discutere dei motivi dello sciopero e cercare di sbloccare la situazione.

