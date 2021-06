«Più parcheggi per rilanciare il commercio» 

Via libera all’area per la sosta di auto e motorini nel cuore del centro storico di Selargius. Cinquantotto parcheggi gratis in tutto fra via Tazzoli - dove gli stalli sono stati già in parte tracciati - e piazza don Piras, una zona della città dove - fra scuole, attività produttive e nuovi residenti - la richiesta di spazi per la sosta delle auto è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Il sì della Giunta al progetto preliminare per il completamento e la sistemazione dell’area parcheggio è arrivato nei giorni scorsi. «Si tratta di un intervento che speriamo possa dare una boccata d’ossigeno ai commercianti, incentivare gli acquisti, e rendere più fruibili gli importanti luoghi di cultura e monumenti presenti nelle vicinanze», commenta il sindaco Gigi Concu.

Le risorse

A disposizione ci sono 450mila euro, risorse dell’avanzo di bilancio al centro di una recente variazione del documento finanziario di previsione approvato in Consiglio comunale. Parte dello stanziamento servirà per l’esproprio di una casa campidanese e di un terreno privato, il resto per realizzare i nuovi parcheggi. Ora c’è il progetto preliminare, in attesa di quello esecutivo e del via ai lavori che il Comune conta di affidare entro la fine dell’anno. «Un ulteriore tassello dell’iter destinato a dotare il nostro territorio comunale di un numero importante di stalli», dice il sindaco, «oltretutto in una posizione strategica vista anche la vicinanza con il nostro teatro comunale e la biblioteca per i ragazzi presenti all’interno del parco Si ‘e Boi. Al termine delle opere, che dovranno essere appaltate entro la fine dell’anno», assicura Concu, «Selargius avrà a disposizione 58 stalli veicolari e 14 destinati ai motocicli, con la speranza che questo possa essere d’aiuto al tessuto commerciale».

L’attesa

Nel frattempo proseguono i lavori per concludere i parcheggi di via Tazzoli, lì dove il cantiere da 700mila euro è partito lo scorso anno e stoppato a più riprese causa Covid e maltempo. «Dopo aver realizzato le prime opere, partite con la demolizione dell’ex cinema Astra e in attesa del collaudo, abbiamo definito il progetto preliminare per il completamento del parcheggio a ridosso della piazza», dice il sindaco dopo l’approvazione in Giunta del progetto da 450mila euro. «Per rilanciare un centro storico si possono fare grandi progetti», aggiunge, «noi preferiamo partire dalla base e cercare di dare risposta a una delle esigenze più sentite dai titolari delle attività commerciali e dai residenti: i parcheggi. Saranno circa sessanta quelli che andremo a creare nell’area di prossima realizzazione tra via Tazzoli e piazza Don Piras, uno spazio che ci permetterà di offrire un servizio fondamentale per la cittadinanza», conclude il sindaco, «e di riqualificare un’area degradata da tempo».

L’ampliamento

L’area sosta di via Tazzoli sarà la seconda dopo quella ricavata anni fa in piazza Martiri di Buggerru, all’ingresso della città, lì dove è già previsto un ampliamento degli stalli nello spazio sterrato fra via Bixio e via Istria. Un intervento annunciato alcune settimane fa in Consiglio con il via libera alla transazione che ha messo la parola fine a un contenzioso aperto con i proprietari dei terreni dal 1994. Il piano di riqualificazione è già deciso: lo sterrato diventerà un mega parcheggio alberato con tanto di vasche di laminazione per la mitigazione del rischio idrogeologico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Cerchiamo di dare risposta a una delle esigenze più sentite dai titolari delle attività commerciali e dai residenti: i parcheggi