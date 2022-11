Più lavoro nell’estate del boom 

I numeri degli arrivi al porto e all’aeroporto dipingono una delle stagioni più felici di sempre con circa tre milioni di passeggeri transitati nei due scali, oggi più che mai porte privilegiate della Sardegna. Quelli dell’occupazione ancora non sono stati elaborati ma, secondo l’osservatorio dei sindacalisti, la crescita netta di arrivi e presenze si è tradotta in maggiori opportunità di lavoro stagionale. E anche di scelta. «Quest’estate ha segnato un punto di svolta sotto molti punti di vista», racconta Mirko Idili, segretario generale della Cisl Gallura: «Uno dei più interessanti è la grande mobilità professionale. Gli stagionali, compresi i giovani che magari lavorano per sostenersi agli studi, davanti a una grande offerta hanno potuto scegliere. E hanno scelto le condizioni migliori».

Le luci

La Cgil ha tracciato un quadro della stagione appena trascorsa nel recente congresso Filcams. «Quella conclusa è stata la stagione più lunga della Gallura», ha detto nella sua relazione il rieletto segretario di categoria Danilo Deiana: «Questa condizione ha determinato un incremento occupazionale con contratti di più lunga durata. Negli hotel della Costa Smeralda, per citare un esempio, abbiamo registrato 30.000 presenze in più rispetto al 2021 con una percentuale di occupazione superiore del 4 per cento rispetto al 2019. Di fatto abbiamo assistito al fenomeno dell’alta stagione anticipata». Rientrato anche l’allarme lanciato a inizio stagione sull’effetto sanzioni agli oligarchi. L’assenza dei miliardari russi non è passata inosservata ma i lavoratori, in linea di massima, non sono rimasti a terra.

Assolto il rdc

La penuria di lavoratori denunciata da molte imprese quest’estate? Non è colpa del reddito di cittadinanza, secondo i sindacalisti. Danilo Deiana ha portato al congresso i dati a supporto. «In Gallura il numero dei percettori è in continua e netta diminuzione, a settembre erano 5176 su una popolazione di 160 mila abitanti, appena il 3,2 per cento della popolazione», ha detto: «A fronte di un’offerta congrua e dignitosa, il lavoratore stagionale desidera sempre svolgere la sua professione. I lavoratori mancano perché molte aziende propongono contratti inaccettabili, 10/12 ore di lavoro al giorno senza giorni di riposo, Il 70 per cento delle vertenze in Gallura riguarda questi punti».