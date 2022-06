«Più donne nei posti in Giunta» 

Dopo le elezioni amministrative del 12 giugno scorso la consigliera di parità della Provincia, Lorena Paola Urrai, ha inviato una missiva a tutti i sindaci confermati o neo eletti del Nuorese per invitarli a rispettare la parità di genere nella composizione delle Giunte. Non sempre da queste parti le parità sono state garantite nelle amministrazioni comunali. «Prima delle leggi la parità non veniva assolutamente rispettata - spiega Urrai - ora c’è la tendenza a inserire le donne nelle Giunte ma non sempre vi è la parità di genere».

Il messaggio

Nella lettera la consigliera augura buon lavoro agli amministratori e richiama le principali norme che regolamentano l’equilibrio di genere nelle Giunte comunali, riferendosi all’articolo 46 del testo unico degli enti locali e alla legge 56 del 2014. «Questa iniziativa è volta anche a far sapere ai cittadini che esiste la parità - aggiunge Urrai - molti infatti non ne sono a conoscenza». Dopo i risultati elettorali l’invio della lettera ai tredici nuovi amministratori di Nuorese e Ogliastra: Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Girasole, Lanusei, Lodine, Lula, Oniferi, Orune, Osini, Perdasdefogu, Sorgono e Teti. «Il Testo unico e la legge 56 del 2014 sottolineano la necessità di rispettare la parità di genere nelle Giunte comunali, però non sempre accade - sottolinea la consigliera - e non sempre accade nella provincia di Nuoro perché ci sono situazioni di disparità. Siccome il dettato normativo va rispettato ho pensato fosse corretto e giusto sensibilizzare ulteriormente al rispetto della parità di genere e delle pari opportunità tra uomo e donna».

La situazione

Le ultime comunali hanno dato risultati netti. A indossare la fascia tricolore per i prossimi cinque anni ben dodici uomini e una sola donna, la sindaca Giovanna Porcu di Orune. «In questa tornata elettorale l’unica candidata poi eletta è la sindaca di Orune - nota Urrai - sono ancora poche le donne scelte per i ruoli apicali o alle quali è lasciato spazio per candidature rilevanti». Lei garantisce agli amministratori piena collaborazione nella promozione delle pari opportunità e nel contrasto alla discriminazione di genere. Come nelle sue competenze effettuerà dei controlli: «Mi riservo di verificare le Giunte che verranno nominate e ad agire qualora non si rispettasse la parità».