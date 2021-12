«Più controlli sulla rete del gas di città» 

Gli impianti della rete cittadina sono attualmente gestiti dalla Medea, del gruppo Italgas, che ha rilevato nel 2019 la vecchia società che si occupò anche della posa in tutta la città e anche in altri centri della regione. Le perdite di gas si sono verificate nei giorni scorsi e il primo incidente, il più grave, è quello capitato in via del Redentore sabato scorso, quando un giovane è stato investito da una fiammata mentre si trovava nella sua abitazione: la perdita di gas, probabilmente causata da alcuni lavori sulla rete elettrica in strada, è risalita attraverso l’impianto fognario e ha saturato la casa. Gli altri episodi invece, avvenuti pochi giorni fa, sono riconducibili a guasti rilevati nelle stesse condotte o comunque a loro pertinenze: durante la notte di martedì vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti in forze, allarmate dai residenti per il forte odore di gas nell’area di via Porto Botte.

Controlli a tappeto, «un’opera preventiva rispetto a vicende che generano allarme e possono essere pericolose per la pubblica incolumità. Per questo motivo ho già scritto una lettera al prefetto ».

«Ci siamo trovati di fronte a tre casi che hanno coinvolto il sistema di distribuzione del gas. Nel primo episodio è stata sfiorata una grande tragedia e solo per un caso il giovane coinvolto si è salvato, nonostante le gravi ferite che lo costringeranno ancora a molti giorni di cure», dice il sindaco, «pretendiamo maggiori controlli da parte della società che gestisce gli impianti per scongiurare ulteriori episodi di questo tipo, abbiamo necessità che i tecnici vadano in giro per la città con le apparecchiature idonee a verificare lo stato della rete».

Diverse perdite di gas in pochi giorni hanno generato caos e psicosi in città: decine le chiamate dei cittadini al centralino della polizia locale e dei vigili del fuoco: «Pretendiamo più controlli da parte della società che gestisce il servizio del gas, ho già scritto a Medea e anche al prefetto», avverte il sindaco Tomaso Locci, preoccupato per quanto recentemente accaduto in città.

Le paure

La strada è stata chiusa precauzionalmente mentre sono state necessarie ore di lavoro per ripristinare la guarnizione di una valvola della condotta che corre sotto il manto stradale. I lavori si sono conclusi nella prima mattinata di mercoledì ma dopo poche ore un nuovo allarme è scattato in via San Gottardo, proprio a pochi passi dalla stazione della metro: anche in questo caso guasto ripristinato dai tecnici della ditta Medea, non senza ulteriore panico tra i residenti in zona.

Le squadre

In tutti gli episodi si è attivata la protezione civile comunale e gli interventi sono stati seguiti da vicino dal sindaco Tomaso Locci, presente anche durante l’intervento notturno di via Porto Botte con tanto di messaggio sui social network per rassicurare i suoi concittadini. Ma ora non basta: crescono i timori e anche il sindaco pretende maggiore sicurezza.

