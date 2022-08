«Più controlli a San Gemiliano» 

I carabinieri sabato notte sono intervenuti prontamente, ma nessuno ha visto chi ha danneggiato l’auto, mentre un secondo veicolo è stato spostato. In tanti, però, puntano l’indice ai ragazzi ospiti del vicino centro di prima accoglienza di Monastir, distante poche centinaia di metri in linea d’aria da San Gemiliano. «Sono sempre in contatto con le forze dell’ordine», prosegue la sindaca, «che mi hanno garantito una maggiore attenzione del territorio e più controlli. Se ciò non fosse sufficiente, farò tutto il possibile per garantire maggiore sicurezza alle tante famiglie che, ogni sera, vanno nel parco di San Gemiliano per rilassarsi e passare qualche ora».

«In seguito alle segnalazioni dei cittadini e dopo aver verificato personalmente», scrive la sindaca Paola Secci in una nota, «avevo chiesto una riunione urgente del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Il Prefetto aveva prontamente riunito il Comitato nel quale avevo esposto le problematiche che si erano evidenziate, soprattutto nella località di San Gemiliano. Le forze dell'ordine mi hanno rassicurato, dicendo che erano presenti sul territorio e che il problema si sarebbe risolto presto in quanto le persone presenti nel Cpa di Monastir sarebbero state trasferite. Lo scorso fine settimana, invece, il problema si è ripresentato ancora più evidente, con molestie e alcuni presunti danneggiamenti».

Esplode nuovamente la polemica sulla sicurezza e sulla difficoltà a mantenere l’ordine pubblico nella pineta attorno alla chiesetta romanica di San Gemiliano, nelle campagne di Sestu. La tensione, tra i frequentatori dell’oasi e alcuni migranti, ospiti del vicino centro d’accoglienza, è alta.

La protesta

Il comitato

L'emergenza era scattata a fine giugno, quando nella pineta erano comparse decine di bottiglie di birra lasciate in mezzo agli alberi, ma soprattutto quando era salita la tensione e le molestie causate dall’abuso di alcol. In quell’area, ogni sera, centinaia di persone di tutte le età, anche dai centri vicini, si radunano per trascorrere qualche ora al fresco, bere qualcosa o ballare. Il problema, almeno stando ai racconti che sono arrivati sino alla sindaca Paola Secci, riguarderebbero alcuni gruppi di giovani che si ritrovano a bere, una parte dei quali provenienti dal vicino centro d’accoglienza per migranti di Monastir. Dopo la segnalazione, il Prefetto Gianfranco Tomao aveva riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma nell’ultimo weekend il malumore è nuovamente esploso. Il tutto nonostante i carabinieri di Sestu effettuino regolari passaggi anche a San Gemiliano, dove però – complice l’alcol e la presenza di tante persone – il rischio di furti nelle auto e tensioni ormai è all’ordine del giorno.

