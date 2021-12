Più assunzioni per il turismo  

La Regione scommette sul rafforzamento del comparto turistico e punta a estendere la stagione, mettendo a disposizione delle misure di sostegno, per incentivare nuova occupazione nell'Isola. Per il settore dell'hospitality c'è ancora una discrepanza tra domanda e offerta. Gli strumenti per creare lavoro in campo ricettivo non mancano e sono quelli previsti con la legge appena approvata, che prevede 4 milioni di euro con il Fondo lavoro in Sardegna, 1,5 milioni da destinare al comparto dell’agroindustria e dell’ospitalità, oltre a tutta la parte di formazione relativa al Pnrr con il Programma nazionale Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori).

Selezioni

Nel 2022, attraverso questi interventi, saranno avviate delle selezioni per chi desidera trovare degli sbocchi in questo settore. Da gennaio sarà attivata la ricerca di personale che permetterà a 200 persone di essere formate e impiegate in tre strutture di lusso della catena internazionale “Conrad Curio Hilton”, che saranno aperte ad aprile 2022, in un complesso alberghiero già esistente, a Chia, nel territorio di Domus De Maria. Entro aprile, le assunzioni saranno incrementate fino a 350, per arrivare alle circa 1.200 nel periodo di alta stagione.

Opportunità

I dettagli sono stati illustrati ieri mattina a Cagliari, in un incontro che si è svolto all’assessorato regionale del Lavoro. Oltre a chef, camerieri, aiuti cuoco, manutentori, giardinieri, personale da impiegare in spiaggia, nella Spa, nel settore del ricevimento e degli eventi, ci sono opportunità anche per chi aspira a ruoli in ambito amministrativo, nella gestione tecnica di prezzi e tariffe e nelle attività di marketing, incluse quelle digitali.

L’assessora Alessandra Zedda ha precisato che, in quest'operazione «non è stato investito nulla di diretto da parte della Regione, che si sta impegnando per tutto il comparto dell’hospitality. Le misure sono aperte a tutti e quest’azienda ha solo dimostrato di volerle utilizzare subito».

Marcello Cicalò, direttore operativo di Ihc, Italian hospitality collection, ha chiarito che «la Sardegna e, nello specifico, Cagliari e Domus De Maria, saranno utilizzate come hub principale per il reperimento di personale e per la formazione».