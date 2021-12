Pitz’e Serra, obiettivo sicurezza 

Si cercano soluzioni anche per il sabato mattina quando in concomitanza con il mercato di Campagna Amica nello spiazzo in via Germania si crea il caos: «Via Malta diventa la strada di tutti», racconta il presidente, «in quanto gli automobilisti parcheggiano come vogliono e dove vogliono, impedendo la regolare circolazione, compreso l’ingresso e l’uscita di residenti e negozianti dalle proprie abitazioni e dalle proprie attività».

Una rotatoria, attraversamenti pedonali rialzati e telecamere. Il Comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, mette sul piatto le sue richieste per migliorare la sicurezza e la viabilità nei quartieri che rappresenta.

L’occasione è stato un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi con il vice comandate della Polizia locale Antonello Angioni al quale sono state esposte tutte le criticità della zona. «È stato un incontro importante e costruttivo», spiega il presidente del Comitato Mario Sotgiu, «nel corso del quale abbiamo potuto informare il vice comandante sulle attività che il Comitato porta avanti da 25 anni».

Sicurezza stradale

Si è parlato soprattutto di sicurezza stradale sollecitando prima di tutto la sistemazione della segnaletica all’incrocio tra le vie Sant’Antonio, Portogallo e Lussemburgo, «<attualmente molto pericoloso» prosegue il presidente.

Si cercano soluzioni anche per il sabato mattina quando in concomitanza con il mercato di Campagna Amica nello spiazzo in via Germania si crea il caos: «Via Malta diventa la strada di tutti», racconta il presidente, «in quanto gli automobilisti parcheggiano come vogliono e dove vogliono, impedendo la regolare circolazione, compreso l’ingresso e l’uscita di residenti e negozianti dalle proprie abitazioni e dalle proprie attività».

La rotatoria

Una delle richieste più importanti è poi l’eliminazione del semaforo tra le vie Portogallo, Cecoslovacchia e Pitz’e Serra, l’incrocio dove qualche anno fa (a impianto non funzionante) era stata investita e uccisa un’anziana donna, sostituendolo con una rotatoria, «che metterebbe ordine e sarebbe più sicura per tutti».

Serve anche un cartello di divieto di transito in via Svezia all’uscita da via Lussemburgo e l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in via Monsignor Angioni e Portogallo all’altezza delle scuole, perché si tende a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore con il rischio di investire anche i bambini. «Abbiamo chiesto inoltre», dice ancora Sotgiu, «di rivedere l’illuminazione in via Monsignor Angioni all’altezza della palestra Antonianum dove si attraversa nell’oscurità e di sistemare le telecamere tra via Svezia e via Grecia dove qualche tempo fa erano state incendiate addirittura 11 auto».

