Pisu ci riprova: «Continuiamo con i fatti» 

Insieme a Pietro Pisu scendono in campo Walter Caredda, Elisabetta Contini, Maria Grazia Fois, attualmente in Giunta, Carla Atzori, Mimmo Demontis, Salvatore Guttuso, Roberta Lisci, Gino Emanuele Melis, Cristian Mereu, ripescato dall’opposizione, Girolamo Palazzolo, Adriano Piludu, Alessandro Piras, Sonia Pisu, Simone Santabarbara, Carlo Secci e Claudia Valdes.

«Abbiamo scelto Domus Art perché questo è uno degli ambienti in cui, in questi anni di amministrazione, abbiamo voluto rafforzare la nostra identità attraverso gli incontri e le varie iniziative che abbiamo organizzato per riscoprire chi eravamo – ha evidenziato il candidato sindaco - questa casa è il simbolo per eccellenza della storia quartuccese».

“Continuiamo con i fatti”. Con questo slogan il sindaco uscente si ripresenta per le elezioni del 12 giugno alla guida della lista “Pietro Pisu sindaco”. Ieri ha iniziato ufficialmente la sua campagna elettorale: «Tutte le liste che si sono presentate hanno sempre utilizzato un nome di fantasia. Bene, io credo che in questo caso la semplicità e la chiarezza debbano essere il nostro marchio di fabbrica: noi siamo questo, sobri e senza fronzoli», ha detto Pisu, che per la prima uscita ufficiale ha scelto la Domus Art, la casa della cultura in via Neghelli, nel cuore della città. Un ambiente intimo e accogliente, colorato dalle magliette con impresso il logo della lista che i candidati hanno voluto donare ai cittadini presenti.

“Continuiamo con i fatti”. Con questo slogan il sindaco uscente si ripresenta per le elezioni del 12 giugno alla guida della lista “Pietro Pisu sindaco”. Ieri ha iniziato ufficialmente la sua campagna elettorale: «Tutte le liste che si sono presentate hanno sempre utilizzato un nome di fantasia. Bene, io credo che in questo caso la semplicità e la chiarezza debbano essere il nostro marchio di fabbrica: noi siamo questo, sobri e senza fronzoli», ha detto Pisu, che per la prima uscita ufficiale ha scelto la Domus Art, la casa della cultura in via Neghelli, nel cuore della città. Un ambiente intimo e accogliente, colorato dalle magliette con impresso il logo della lista che i candidati hanno voluto donare ai cittadini presenti.

Luogo simbolo

«Abbiamo scelto Domus Art perché questo è uno degli ambienti in cui, in questi anni di amministrazione, abbiamo voluto rafforzare la nostra identità attraverso gli incontri e le varie iniziative che abbiamo organizzato per riscoprire chi eravamo – ha evidenziato il candidato sindaco - questa casa è il simbolo per eccellenza della storia quartuccese».

I candidati consiglieri

Insieme a Pietro Pisu scendono in campo Walter Caredda, Elisabetta Contini, Maria Grazia Fois, attualmente in Giunta, Carla Atzori, Mimmo Demontis, Salvatore Guttuso, Roberta Lisci, Gino Emanuele Melis, Cristian Mereu, ripescato dall’opposizione, Girolamo Palazzolo, Adriano Piludu, Alessandro Piras, Sonia Pisu, Simone Santabarbara, Carlo Secci e Claudia Valdes.

Sono diversi i volti nuovi, ogni candidato si è presentato raccontando un pezzo della propria vita e spiegando cosa li ha spinti a impegnarsi per provare ad amministrare la città, esponendo anche i progetti e le idee che vorrebbero sviluppare a Quartucciu.

Impegno doppio

«La nostra campagna elettorale si sta svolgendo in maniera continua a senza sosta, ma stiamo ancora amministrando e gli impegni inevitabilmente sono doppi. Contiamo, però, da oggi, di essere presenti sul territorio in maniera massiccia per proporre il nostro programma elettorale e il nostro progetto amministrativo. Il simbolo della lista è una Q verde in composizione grafica che rappresenta l’iniziale della città Quartucciu. Al centro il nome del candidato sindaco “Pisu”. «Il mio nome – spiega - è stato messo al centro con l’idea ben precisa di ricordare ai cittadini che il sindaco sarà sempre il loro punto di riferimento e sarà sempre pronto ad accoglierli e ascoltarli».

Il programma

Sul palco della sala, prima di lasciare la parola ai suoi compagni di viaggio, Pietro Pisu ha parlato del programma, spiegando cosa è già stato realizzato in questi ultimi cinque anni, gli impegni e gli obiettivi per il futuro. «Il nostro lavoro sarà su argomenti concreti. – ha assicurato il candidato - il nostro è un programma semplice, suddiviso in dieci punti. Ma per prima cosa ripartiamo dai risultati ottenuti in questa consiliatura. La nostra giunta ha lavorato benissimo. La città è cambiata e migliorata, questo è visibile a tutti, ma sono consapevole che abbiamo ancora tanto da fare».

Politiche sociali

Tra i punti più importanti esposti da Pisu l’attenzione è stata rivolta alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, due settori che «questa lista vuole rafforzare e migliorare». Al termine del comizio tutti i candidati hanno dialogato e si sono confrontati con i cittadini nel cortile della casa campidanese dove è stato allestito anche un piccolo rinfresco per salutare i presenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata