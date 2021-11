Pistole per gestire lo spaccio 

Ne vengono sequestrate sempre meno e raramente compaiono in episodi di criminalità, come le rapine. Ma le armi clandestine e illegali, soprattutto pistole, in città ci sono. Le forze dell’ordine lo sanno bene e nelle indagini concluse – ma anche in quelle in corso – capita spesso di sentir parlare di “ferri”. In particolare nelle inchieste di droga: perché i gruppi che controllano lo spaccio nelle diverse piazze cagliaritane quasi sempre hanno delle armi per poter minacciare, punire sgarri e intimorire chi non paga o accumula troppi debiti.

L’ultimo caso

Carabinieri e Polizia nell’ultimo anno si sono imbattuti raramente in vicende in cui è spuntata un’arma. L’ultimo grave fatto è del maggio scorso, in via Barracca Manna. Un blitz in un’abitazione e un quarantenne gambizzato per quello che è sembrato un regolamento ci conti. I poliziotti, intervenuti, hanno recuperato le parti della pistola usata, praticamente esplosa, migliaia di euro sparsi nella casa e in strada oltre ad alcune bustine di cocaina. Gli inquirenti sono convinti che si sia trattato di una spedizione punitiva o di un regolamento di conti legato al mondo della droga o a quello della prostituzione.

Case “pulite”

Nelle segnalazioni gestite dall’inizio dell’anno da Polizia e Carabinieri sono praticamente scomparse le rapine con l’utilizzo di armi da fuoco. In città non si sono verificate nemmeno incursioni in abitazioni – se si esclude quella di Barracca Manna – e quando ci sono stati episodi di sangue si è trattato di aggressioni con coltelli o armi da taglio. Perché avere un’arma illegale o clandestina comporta uno spessore criminale elevato, visti i rischi nel detenerla. Così le pistole circolano in particolare negli ambienti dello spaccio. Chi gestisce le piazze della droga il più delle volte - come quasi sempre emerso nelle indagini – può contare su un’arma custodita da un fidatissimo collaboratore, meglio se senza precedenti, nella sua abitazione. Un incarico di fiducia ben pagato. Oppure il “ferro” viene nascosto sotto terra, in zone di campagna anche in questo caso controllate da complici.