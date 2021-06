«Piste incomplete, troppi pericoli per le biciclette» 

Piste a senso unico all'interno della città e nessun collegamento ciclabile in sicurezza con i Comuni vicini. Criticità che i selargini vivono puntualmente negli spostamenti quotidiani in sella alla propria bicicletta. Lo sa bene Efisio Farigu, vicepresidente della Fiab, la Federazione italiana ambiente e bicicletta, e residente in città. «Serve l’intervento della Città metropolitana», dice, «così rischiamo la pelle ogni giorno».

Da San Lussorio alla borgata di Santa Lucia, ovunque i percorsi per le bici vanno solo in una direzione. Colate d’azzurro - in alcuni tratti di rosso - che però non garantiscono una continuità. Le ultime sono comparse di recente nei due nuovi rioni selargini: a Is Corrias e Su Pezzu Mannu, dove i cantieri sono al rush finale.

Le idee

Fra le proposte della Fiab c’è per esempio quella di creare un anello ciclabile intorno alla borgata di Santa Lucia, completando le piste di via Angioy, viale Vienna e via della Resistenza con un nuovo percorso per le bici in via Primo Maggio. «Gli spazi ci sono», dice il vice presidente dell’associazione, «una soluzione in grado di garantire continuità, oltre al fatto che sarebbe un collegamento sicuro - non più a senso unico - e funzionale per chi utilizza la bicicletta negli spostamenti quotidiani», spiega Farigu.

Continuità

A preoccupare l’associazione dei ciclisti è soprattutto la mancanza di collegamenti con gli altri Comuni. «All’interno del centro storico mi rendo conto che non ci sono spazi per realizzare piste per le bici, ma parliamo di strade dove il traffico veicolare può tranquillamente convivere con quello ciclabile e pedonale. Alla fine», dice il ciclista selargino, «basta anche l’istituzione di zone 30 per garantire la sicurezza per tutti. Il dramma», precisa, sono i percorsi per raggiungere i centri vicini: serve per esempio un passaggio ciclopedonale verso il centro commerciale di Quartucciu, e un percorso sicuro per poter raggiungere la Cittadella universitaria di Monserrato», sottolinea Farigu. «Per non parlare delle campagne oltre la Statale 554, dove tanti selargini si recano ogni giorno senza la possibilità di poterci arrivare in bicicletta».

Il desiderio

La principale criticità è andare verso Cagliari. «Un tragitto che percorro in bici per andare al lavoro, passando per viale Marconi», racconta il ciclista, «e dove di fatto rischio la pelle ogni giorno. Stesso discorso se si vuole andare al parco di Molentargius. Il problema non dipende dall’amministrazione comunale», precisa Farigu, «ma spetta al sindaco portare le nostre istanze in Città metropolitana e pretendere delle soluzioni».

Disagi che il Comune conosce bene. «La mobilità sostenibile non può prescindere dalla ciclabilità, un tema al quale l’amministrazione è particolarmente sensibile e attento», commenta il sindaco Gigi Concu. «Lo dimostra il fatto che ogni qualvolta programmiamo e realizziamo nuovi interventi sulla viabilità inseriamo sempre piste ciclabili. Ciò che occorre», dice, «è una rete che metta in comunicazione i Comuni dell’area vasta, e consenta a chi utilizza la bicicletta di raggiungere Cagliari dai paesi limitrofi e viceversa. Esiste già un progetto in tal senso, redatto dalla Regione e della Città metropolitana, che spero possa essere portato a compimento il prima possibile», conclude Concu.

Intanto la Fiab proprio per domenica ha organizzato una pedalata che coinvolgerà anche Selargius. «Un’iniziativa utile per evidenziare le problematiche, capire come migliorare i percorsi esistenti e integrare il piano ciclabile», annuncia il presidente Virgilio Scanu.

RIPRODUZIONE RISERVATA