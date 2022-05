Piste ciclabili, spunta una prateria 

Le chiamano piste ciclabili, o anche per pedoni, quando in realtà lo sono solo perché impossibili per le auto. Lo scopo per le quali queste piste sono state realizzate (e pagate) sarebbe tanto più encomiabile quando si parla di mobilità lenta ideale per la salute e il portafoglio se trovasse riscontro nelle condizioni che dopo anni lasciano molto a desiderare.

Il degrado

Legambiente, nell’ultimo report del “Sistema urbano” riporta che Oristano dispone di 9,1 chilometri di piste ciclabili, sotto la media ma non male. Se non fosse che vengono private anche dell’ordinaria manutenzione tipo tagliare l’erba. Prova ne sia la ciclabile che dal centro commerciale Porta nuova per quattro chilometri corre lungo l’argine del Tirso verso Silì è una foresta di erbacce. A malapena ci passa una persona, immaginarsi una bici. «Una cosa assurda, possibile che Provincia o Comune non ci mettano mano per eliminare questo sconcio, basterebbe mezza giornata di lavoro», lamenta Antonio Solinas, runner per passione. Una situazione che si ripete regolarmente con l’avanzare della primavera, un po' come le zanzare che con le erbacce rappresentano un altro degli inconvenienti che mettono alla prova oltre che la resistenza la pazienza delle persone che per diletto o necessità percorrono queste piste tutti i giorni.

I disagi

«Diciamo che l’unica vera pista è quella che da viale Repubblica porta a Torregrande, cinque chilometri senza attraversamenti e tenuti discretamente. Non parliamo invece delle piste ciclabili all’interno della città», commenta Carlo Spanu, 74 anni, direttore corse della Federazioni italiana ciclismo e presidente del “Gruppo Amatori Oristano”. «I segnali che le delimitano sono per lunghi tratti cancellati e gli attraversamenti pericolosi. Si capisce perché su cinque che si spostano, quattro usano la propria auto e uno si muove a piedi, oppure si serve del mezzo pubblico o della bici. Oristano non è una città di ciclisti e non lo sarà fino a quando non avrà piste ciclabili e, aggiungiamo, rastrelliere. Giusto due mal sistemate in piazza Eleonora, una in piazza Roma dove tra l’altro con l’aumento dei tavolini per dare un aiuto economico ai baristi è impossibile sistemare le bici, è poco più di niente. Sul fronte piste siamo terribilmente indietro, se parliamo di piste all’interno della città dobbiamo far riferimento a poche centinaia di metri dalla Tharros ai palazzi finanziari, quella che porta a Silì, accenni di pista a Città Giardino». Sarà pure una città ottimale per pedalare e con tante bici. «Almeno diecimila attive», precisa Benvenuto Masala storico rivenditore. I dati dicono però che le due ruote oggi incidono per lo 0,5 sul flusso veicolare. Quasi niente, un motivo ci sarà. La soluzione agli amministratori che verranno.