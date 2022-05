Pista ciclabile, monta la protesta 

Al no deciso ma soprattutto definitivo della Regione, il Comune di Cabras risponde con una nuova protesta in strada. Un modo per creare più disagi possibili alla circolazione con l’obiettivo di far capire, questa volta però in maniera ancora più eclatante, l’importanza di realizzare la pista ciclabile tra Cabras e Torregrande. Ma anche dal paese lagunare alla borgata di San Giovanni di Sinis. Progetto che la Regione ha bocciato perché troppo vicino alle zone umide. Così prevede la norma. Questo però dopo aver stanziato le risorse: in tutto 4 milioni di euro.

La conferenza

Dopo il parere negativo da parte degli organi regionali preposti alla tutela paesaggistica, due giorni fa si è conclusa definitivamente da parte del Comune di Cabras la conferenza di servizi indetta per l’allargamento della strada e per la realizzazione del percorso ciclopedonale sulla Provinciale 1. Si tratta dell’ultimo passaggio formale per bocciare definitivamente il progetto dopo i pareri negativi da parte della Regione. In sostanza, la richiesta avanzata dal sindaco Andrea Abis, durante la protesta organizzata lo scorso primo maggio durante la ciclopedalata, non è stata ascoltata. E cioè stesura di una nuova norma per poi approvare il progetto.

Nuova manifestazione

Ma gli amministratori comunali non si arrendono, anzi. In queste ore sono in contatto con gli uffici della provincia per organizzare un’altra manifestazione. O meglio: un altro blocco stradale. «Entro dieci giorni saremo nuovamente tutti in strada - anticipa il primo cittadino, agguerrito più che mai - Ancora stiamo valutando che tratto invadere. Appena arriverà poi il nulla osta della Provincia e l’autorizzazione da parte della Questura, ci faremo sentire». Il Comune chiamerà all’appello tutti i cittadini di Cabras e non solo. Sono tanti, infatti, i ciclisti che soprattutto il fine settimana pedalano per raggiungere la costa del Sinis passando per Cabras, con tutti i pericoli del caso.