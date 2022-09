Pista ciclabile, cantiere infinito sulla bretella 

Ai disagi per imprese e lavoratori si aggiungono i danni economici. La chiusura, in uscita, della prosecuzione di via Cagliari ha messo in difficoltà anche il supermercato di Sant’Esu. Facce scure e bocche cucite tra i dipendenti, non tra i clienti: «Arrivare qui è un’impresa, chi viene da Dolianova deve fare un lungo giro da Serdiana – dice un cliente abituale del centro commerciale – lo stesso per chi giunge da Soleminis, costretto a percorrere cinque chilometri in più per rientrare a casa. Per questo preferisco andare altrove: prima venivo ogni giorno a fare al spesa, ora solo una volta alla settimana». Proteste che coinvolgono anche il Comune.

«Per chi come me deve muoversi quotidianamente per lavoro rappresenta un costo – afferma Salvatore Manca, imprenditore con sede dell’azienda a Dolianova – soprattutto di questi tempi con il rincaro del prezzo del gasolio». Costi non trascurabili anche per impiegati pubblici e privati che si spostano ogni giorno in auto: «I disagi non sono pochi sia a livello economico che in termini di tempo – afferma un’insegnante che da 20 anni fa la spola tra Dolianova e Cagliari – da quando sono iniziati i lavori devo uscire di casa un quarto d’ora prima. Sembra poco ma non lo è. Pensate ai genitori che sfruttano il servizio di pre-accoglienza scolastica. Non ce la fanno con i tempi e devono rivolgersi a qualcuno per accompagnare i figli a scuola».

I lavori, iniziati il 21 marzo scorso, si sarebbero dovuti concludere il 17 settembre ma così non è stato. Un ritardo che ha fatto crescere il malumore tra i residenti, soprattutto tra i pendolari, costretti ogni giorno ad allungare di qualche chilometro il percorso per recarsi a Cagliari utilizzando la circonvallazione di Serdiana.

«Siamo rammaricati per i disagi arrecati ai nostri cittadini ma ci sono state difficoltà impreviste che hanno causato un rallentamento dei lavori. Per vedere conclusa la pista ciclabile bisognerà attendere ancora qualche settimana. Chiedo a tutti di pazientare ancora un po’»: il sindaco di Dolianova Ivan Piras risponde così al coro di proteste per i ritardi nella realizzazione della pista ciclabile alla periferia del paese, lungo la bretella che lo collega alla Statale 387. Un’opera da un milione e 100mila euro finanziata con un mutuo del Credito sportivo.

Costi e disagi

«Effetto Ucraina»

Il sindaco Piras prova a stemperare le polemiche: «Capisco il malumore dei residenti ma il problema non è solo nostro, ci sono difficoltà ovunque nella gestione dei cantieri pubblici. È l’effetto indiretto della guerra in Ucraina che ha provocato un rincaro delle materie prime imponendo un ricalcolo dei prezzi a base di gara. Anche noi abbiamo dovuto rimodulare l’appalto. Per farlo, ci sono voluti venti giorni: ecco spiegato il motivo del ritardo nella consegna dei lavori».

La ditta vincitrice dell’appalto ha per ora realizzato la base della pista ciclabile, sistemato i cordoli, le caditoie per le acque piovane e gli accessi ai terreni privati. Da qualche giorno si è iniziata la posa del cemento: «Una volta completato questo passaggio dovranno essere sistemati i lampioni e la siepe di perimetrazione – spiega il sindaco – alla fine sarà posizionata la guaina colorata della pista e i lavori saranno finalmente conclusi. Questa è un’opera importante per il nostro paese: farà da stimolo alla mobilità sostenibile. Oltre che in bicicletta la si potrà percorrere a piedi. Un intervento di rigenerazione urbana che migliorerà la qualità della vita nella nostra cittadina».

