Piscinas, il pm chiude l’indagine 

Turbata libertà degli incanti, inadempimento di contratti pubblici e frode in pubbliche forniture. Sono i reati contestati dal pubblico ministero Andrea Vacca al termine di un'indagine sull’affidamento delle aree per i parcheggi a pagamento situati nella fascia costiera di Arbus. Chiusa l'indagine, a finire nei guai sono stati il responsabile del Servizio patrimonio del Comune di Arbus, Luigi Saderi, 63 anni, e il compaesano Marco Saba, 45 anni, aggiudicatario del parcheggio a pagamento nei pressi della prestigiosa spiaggia di Piscinas per il triennio 2017/2019 e poi assegnatario da giugno a ottobre 2020.

Le contestazioni

Al responsabile del Servizio patrimonio la Procura contesta il reato di turbata libertà degli incanti. In particolare, con mezzi fraudolenti, avrebbe alterato la gara indetta per il triennio 2020-2023 per l'affidamento delle aree in concessione e per l'attivazione dei parcheggi a pagamento. Nel dettaglio, sempre stando all'ipotesi dell'accusa, dopo aver ricevuto dalla Giunta gli indirizzi per l'affidamento dei terreni in prossimità delle spiagge, avrebbe proposto al sindaco e agli assessori di ricorrere ad un affidamento diretto del servizio, per il periodo giugno-settembre 2020. A quel punto, secondo gli inquirenti, avrebbe stabilito che Marco Saba (titolare della SaFAPa snc, precedente aggiudicatario del servizio dal 2017 al 2019) fosse idoneo a proseguire l'attività anche per l’estate successiva. Il tutto - ed è qui che il magistrato sottolinea l’irregolarità - nonostante nella gestione precedente fossero emerse presunti gravi inadempienze contrattuali, già segnalate al Comune dai carabinieri di Montevecchio nel giugno di quello stesso anno. Oltretutto, qualche settimana prima anche altri due soggetti - Gianluca e Simone Atzeni - avevano formalmente manifestato la volontà di concorrere all'aggiudicazione del bando, poi però assegnato direttamente a Saba. La gara chiesta dalla Giunta, secondo il pm Vacca, non si sarebbe tenuta con i presupposti dell'emergenza pandemia e del fatto che la stagione balneare fosse ormai alle porte.

La gestione

A Marco Saba, invece, la Procura contesta l'inadempimento contrattuale e la frode in pubbliche forniture. Tra il 2017 e il 2019, ovvero quando era assegnatario dei parcheggi, avrebbe rubato dell'acqua da una condotta pubblica posta nei pressi dei parcheggi (fatto poi denunciato ai carabinieri), facendo mancare così il rifornimento alla cisterna che faceva funzionare i bagni e le docce della spiaggia. Non solo. Sempre secondo l'accusa, circa due anni fa, avrebbe anche modificato la planimetria dei parcheggi a pagamento (il bando ne prevedeva 236), in modo da ottenere una capienza pressoché doppia di veicoli (462), aumentando così gli spazi a pagamento e creando anche un'area adibita a campeggio non prevista. Al 45enne, infine, viene contestata anche un'altra frode per non aver allestito il servizio navetta, come invece previsto, ed eliminato del tutto l'area di parcheggi liberi che invece doveva esserci. Chiusa l’inchiesta, ora i difensori avranno venti giorni per studiare gli atti e presentare documenti, prima che il pm Vacca decide se chiedere il rinvio a giudizio.

