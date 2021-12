Piscina, un addio da 140 mila euro 

Da Sassari hanno liquidato la faccenda con un cordiale “no, grazie”. Waterland e All Together, invece, hanno replicato alla missiva ciascuna con una relazione in cui vengono messi in luce i limiti di una gestione lampo: troppo alti i costi energetici. Senza contare che, nel salutare la città di Eleonora, l’Acquasport porterà via dall’edificio oristanese arredi e corsie. Entrambe le società, però, si dicono disponibili ad un confronto per vagliare eventuali soluzioni. Nel frattempo restano all’asciutto i nuotatori oristanesi, ormai svincolati, che per tenersi in allenamento sono costretti a sacrificanti trasferte e intanto la stagione agonistica ha già fatto registrare tappe importanti alle quali hanno dovuto rinunciare.

Un addio nell’aria da tempo, che costerà alle casse comunali 140 mila euro: tanto è il rimborso riconosciuto alla società cagliaritana sulla base del valore delle opere realizzate al netto degli ammortamenti. La società, infatti, aveva partecipato ai lavori di ristrutturazione dell’impianto con un investimento di 240 mila euro. «È l’atto preliminare, indispensabile all’individuazione di un nuovo gestore che possa garantire la riapertura della piscina comunale» spiegano il sindaco Andrea Lutzu e l’assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda che, in attesa di predisporre una nuova gara d’appalto, puntano su un affidamento provvisorio. La matassa non è semplice da sbrogliare e lo conferma la risposta delle tre società invitate dal Comune a presentare un’offerta per la concessione temporanea della struttura.

Tra il Comune e l’Acquasport il matrimonio è ufficialmente finito. Si chiude con una risoluzione consensuale del contratto la lunga e delicata trattativa tra il gestore della piscina di Sa Rodia e gli uffici di piazza Eleonora. La Giunta Lutzu ha approvato la delibera che autorizza «la transazione tra le parti e dà mandato al dirigente del settore Servizi alla cittadinanza di attivare con la massima urgenza la procedura relativa all’individuazione di un nuovo gestore».

I costi

Le società

La storia

Dopo la prolungata chiusura, i lavori di ristrutturazione e l’inaugurazione nel 2017 sembravano aver messo la parola fine a anni di disagi. L’emergenza sanitaria però ha riaperto la ferita. A fine estate il gestore ha chiesto l’attivazione del procedimento per il riequilibrio economico finanziario del rapporto concessorio (circa 285 mila euro successivamente ridefinito in 210 mila euro a carico dell’amministrazione). Troppo per il Comune che adesso riparte da zero, con la speranza di non fare un buco nell’acqua.

