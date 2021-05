Piscina olimpionica al posto dell’impianto di via Voltaire 

Inutile farsi troppe illusioni: la piscina di via Voltaire ha le ore contate (o, forse, è più corretto dire che ha i mesi contati). Eppure per i nuotatori sinnaesi il futuro potrebbe riservare prospettive interessanti: secondo i progetti dell’amministrazione gli atleti avranno addirittura a disposizione una piscina olimpionica. Certo, non in tempi velocissimi: ostacoli burocratici a parte, occorre anche individuare qualche privato che creda in questo progetto. Ma la strada è tracciata.

La situazione

Anche perché il destino della vecchia piscina è segnato. «Ci sono», spiega il sindaco Tarcisio Anedda, «una serie di problemi. Intanto, dovrebbe essere rivisto il sistema di riscaldamento: la piscina è troppo vicina alle abitazioni». Il rumore che produce è assolutamente insopportabile. Ma, se anche venisse risolto quel problema, ce ne sarebbe un altro, ancora più serio: la copertura telonata è, di per sé, superata. E, con le nuove normative anti-Covid (particolarmente rigorose per quanto riguarda l’aerazione dei locali), ormai inutilizzabile. «Ormai», riprende Anedda, «sta scadendo il contratto di gestione. Poi valuteremo la situazione».

Il futuro

La piscina di via Voltaire potrebbe avere una seconda vita. Ma, soprattutto, potrebbero avere una seconda vita i nuotatori di Sinnai. «La vecchia», aggiunge il sindaco, «oltre ad avere quei problemi, non può essere allungata. Noi, invece, abbiamo bisogno di una piscina olimpionica. Anche perché vorremmo dare la possibilità di allenarsi a chi pratica, oltre che il nuoto, anche il triathlon e il pentathlon». Bella idea, bel progetto. Ma i soldi? «Come previsto dal Codice degli appalti, possiamo fare ricorso alla finanza di progetto». Quel project financing che prevede gli oneri a carico di un privato, remunerato dal fatto che gestirà la struttura per un congruo numero di anni.

L’idea

E il Comune? «Ha il compito di individuare l’area e di dare tutte le concessione necessarie per la realizzazione del progetto». Dove nascerà la piscina olimpionica? Anedda non si sbilancia. «Deve essere in una posizione favorevole per la viabilità». E, visto che si parla anche di triathlon e pentathlon (discipline nelle quali è prevista la corsa e, nel caso del triathlon, il ciclismo), è probabile che l'area sia nei pressi del parco Campidano. «Ma, per correttezza istituzionale, non posso dire niente prima dei passaggi che devono essere fatti in Consiglio comunale».

La nuova vita

Dunque, gli atleti finiranno nella nuova piscina. E la struttura di via Voltaire che fine farà? Visto l’attuale stato di abbandono della struttura, è circolata la voce che, addirittura, sia destinata a essere abbattuta. Illazione che Anedda smentisce con decisione. In fondo, una piscina può sempre fare comodo. Per diverse ragioni. «Intanto», puntualizza, «in quella zona ci sono molte scuole. Quindi la piscina può essere utilizzata per le attività motorie degli studenti». Ma Sinnai, oltre ad avere una meravigliosa pineta, vanta anche un litorale splendido: fanno capo a questo Comune una parte di Torre delle Stelle e la spiaggia di Solanas. «E noi dobbiamo preoccuparci di predisporre tutti i servizi di protezione civile, compresi quelli legati alle attività nel litorale». La piscina di via Voltaire diventerebbe, così, oltre che una sorta di palestra scolastica, anche il luogo in cui si preparano e si allenano i bagnini che, in estate, vigilano sulla tranquillità dei bagnanti.

50

Metri

è la lunghezza della piscina che il Comune vuole realizzare