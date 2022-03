Piscina, il Comune incassa 

La partita sull’utilizzo della piscina va al Comune. Il vecchio gestore dell’impianto, lo Sporting club Eleonora s.r.l. in liquidazione, dovrà versare all’amministrazione quasi 100 mila euro (48.762 per il 2003 e 42.481 per il 2004). È quanto ha stabilito la Cassazione confermando le decisioni dei precedenti gradi di giudizio in Tribunale e poi in Appello e bocciando definitivamente il ricorso del gestore che si opponeva alla richiesta del Comune.

La battaglia

Il contenzioso verteva sull’utilizzo della piscina nonostante fossero stati richiesti lavori di manutenzione e ammodernamento che però erano stati eseguiti soltanto in parte. Anche per la terza sezione della Cassazione lo Sporting club Eleonora aveva comunque utilizzato il centro polisportivo per l’attività imprenditoriale nonostante l’oggettiva vetustà dell’impianto, in modo «pieno e non riduttivo». Inoltre «anche ipotizzando la inidoneità dell’impianto all’uso, non si comprendeva perché solo alla fine del 2005 l’appellante avesse ritenuto di non volerlo più gestire, avendo continuato negli anni 2001-2004 e parte del 2005 ad utilizzare l’impianto sportivo, come da contratto e nelle condizioni note fin dal rinnovo della convenzione».

Il ricorso

La società che allora gestiva la piscina comunale lamentava che «i giudici di primo e secondo grado non avessero tenuto in debito conto le inadempienze contrattuali del Comune che avrebbero dovuto quantomeno portare a una riduzione del canone». Per la Corte (presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca) tutti i tredici motivi sono però inammissibili, in particolare i giudici ribadiscono che «lo Sporting club non ha provato l’inidoneità all’uso della struttura per effetto della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria». Anche la dichiarazione di inagibilità della piscina certificata dalla relazione del comando dei vigili del fuoco dovuta alla caduta delle pignatte, delle doghe e delle plafoniere del contro soffitto non è stata ammessa dalla Cassazione in quanto del 2005 mentre i canoni contestati erano relativi al 2003 e 2004. «Si tratta dunque di fatti relativi a periodi successivi a quelli per cui venne richiesto il pagamento», si legge nella sentenza. Il “cuore del giudizio” non è stato quello di un aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gasolio ma il fatto che non si è saputo se negli anni 2001-2004 la società avesse continuato a svolgere un orario di apertura diverso rispetto agli anni precedenti né se il numero degli utenti fosse aumentato. Spiegazione alternativa dei maggiori costi, unitamente alla ulteriore ipotesi, considerata anzi principale, dell’incremento degli utilizzatori del centro.