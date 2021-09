Piscina, corsa per stare a galla 

Una corsa contro il tempo per cercare di restare a galla. La piscina di Sa Rodia è ancora chiusa e al momento il futuro è piuttosto incerto. L’unico punto fermo è la volontà sia della Acquasport, la società che gestisce l'impianto, sia del Comune di far tornare al più presto gli oristanesi in vasca ma ci sono diversi nodi da sciogliere e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per risolvere i problemi organizzativi e quelli legati ai costi di gestione.

Le difficoltà

Il Covid è stato una mazzata per tutti gli impianti sportivi e ha messo letteralmente in ginocchio

le società che gestiscono le piscine. Chiusura in piena emergenza, poi lo spiraglio con le riaperture autorizzate solo con ingressi contingentati e vasche limitate a pochissimi atleti. Numeri ridotti della metà che non consentono certamente di far fronte ai costi di mantenimento elevati (oltre 4 mila euro al mese). Una boccata d’ossigeno è arrivata nei mesi scorsi con il contributo a fondo perduto riconosciuto alle piscine dalla Regione, ma ancora non basta. «I numeri sono molto più bassi rispetto agli impianti che gestiamo a Cagliari - spiega Danilo Anedda, responsabile della Acquasport – in base ai protocolli dobbiamo ridurre del 50 per cento gli ingressi. E adesso bisogna fare i conti anche con il green pass: quanti degli utenti hanno la certificazione?».

Il pasticcio

Ci sono poi i costi per la sanificazione che va ripetuta più volte al giorno e per la società diventa tutto più in salita. «Noi abbiamo azzerato completamente gli incassi durante il lockdown ma ci siamo sempre occupati di manutenzioni e vigilanza – va avanti – e così abbiamo avviato subito l'iter per il riequilibrio economico finanziario secondo la legge nazionale che prevede che il Comune riequilibri la parte deficitaria. Abbiamo inviato da tempo il Piano economico finanziario, siamo in attesa di un riscontro dal Comune». La società ribadisce la volontà di garantire il servizio «a condizione di una sostenibilità economica».

In Giunta

Discorso simile per l'esecutivo Lutzu che come ha precisato l'assessora allo Sport Bonaria Zedda «è intenzionato a far ripartire l’attività se ci sono i presupposti». Si cerca di accelerare per trovare una soluzione anche se non è semplice visto che in ballo ci sono cifre elevate. «L’obiettivo è aprire la piscina, stiamo rivedendo il Piano inviatoci dalla società» aggiunge. Tra le ipotesi anche quella di garantire spazi ad altre società o la possibilità che il Comune si faccia carico di alcuni costi. «Stiamo cercando di risolvere le difficoltà che ci sono per tutte le piscine» ribadisce il sindaco Lutzu.

