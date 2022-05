Piscina chiusa, sit-in degli atleti 

Lo scorso 26 aprile la società Antares che gestiva l'impianto aveva comunicato all’amministrazione comunale di non essere più in grado di mantenere aperta la struttura per gli alti costi di gestione. Le famiglie dei giovani che praticano nuoto non ci stanno e chiedono a gran voce che ci si adoperi per la riapertura della struttura. «La piscina deve riaprire – spiega Giada Cherchi, madre di una giovane atleta – oltre ai nostri ragazzi ci sono decine di persone che ne fanno un uso terapeutico, come anziani e disabili». Persone che nella maggior parte dei casi non hanno la possibilità di spostarsi in altri comuni e attendono la riapertura dell’impianto di Carbonia. «In piscina non si va solo per fare sport ma anche per questioni terapeutiche – racconta Piero Porcu –: ho iniziato il nuoto su prescrizione medica e mi ha aiutato parecchio. Da quando la piscina è stata chiusa il mio fisico ne ha risentito». Tra gli ormai ex iscritti anche persone che praticano il nuoto come sport amatoriale: «Andavo in piscina la mattina prestissimo – dice Monica Atzei – se non riaprirà dovrò passare a un’altra disciplina ma è un vero peccato».

«Non ci rassegniamo alla chiusura della nostra piscina – dice Giovanni Murru, padre di un atleta – stiamo facendo i salti mortali per garantire ai nostri figli la possibilità di continuare a far nuoto». Un gruppo di genitori si è organizzato in turni: «È complicato spostarci a Iglesias – spiega Manuela Murru, madre di un giovane agonista – ci siamo organizzati e facciamo i turni dandoci un aiuto tra noi ma auspichiamo la riapertura in tempi brevi».

Si sono ritrovati alle 16 di ieri in via dello Sport, a Carbonia, poco prima di partire alla volta di Iglesias per raggiungere la piscina che permette loro di dare continuità agli allenamenti, e con i genitori hanno inscenato una simbolica protesta con tanto di striscione e costumi da bagno appesi alla recinzione della piscina comunale.

Le difficoltà

I timori

Gli sportivi e le famiglie lanciano un appello all’amministrazione comunale: «Si trovi un modo per garantire continuità al servizio – chiede Luca Spissu – in attesa della riapertura il Comune potrebbe organizzare una navetta per il trasporto degli atleti nelle piscine della zona». Ma la paura è che il problema della piscina non sia l’ultimo per le strutture sportive comunali: «Sarebbe ora di rivedere la politica degli impianti sportivi a Carbonia – dice Raffaele Loddo, padre di un atleta – dopo lo stadio la piscina, dopo la piscina a chi toccherà? Inutile costruire ed affidare le strutture sportive senza un vero piano di manutenzioni costanti».

