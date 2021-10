«Piscina chiusa, gestore inadempiente»  

Di certo c’è che negli uffici comunali prosegue l’esame del Piano economico-finanziario presentato dal gestore e che difficilmente le esigue casse comunali saranno in grado di soddisfare la richiesta dell’Acquasport: un riequilibrio dei conti devastati dall’emergenza sanitaria, circa 200 mila euro. Costi vivi che la società ha dovuto sostenere per la manutenzione delle vasche anche durante il lungo periodo di lockdown. Un settore, quello delle piscine, messo a dura prova dai rigidi protocolli ministeriali in tutta Italia: seppure con grande difficoltà, però, anche nell’isola si è cercato di ripartire. Non a Oristano. Resta da capire, dunque, quale sia la proposta del Comune che a un addio preferirebbe senza ombra di dubbio una mediazione.

Secondo i bene informati, anche se dalla Giunta negano categoricamente, l’incontro si sarebbe dovuto svolgere nei giorni scorsi. Sull’ordine del giorno le bocche restano rigorosamente cucite, così come sull’ipotesi di un’eventuale risoluzione del contratto. «In città circolano moltissime voci, forse troppe - taglia corto Maria Bonaria Zedda - non c’è nulla di ufficiale».

Che la situazione sia estremamente delicata lo conferma la cautela con cui il sindaco Andrea Lutzu e l’assessore allo Sport Maria Bonaria Zedda affrontano l’argomento. «Comune e Acquasport stanno lavorando per trovare un punto d’incontro - ripetono come un mantra - l’obiettivo è riaprire la piscina di Sa Rodia nel più breve tempo possibile». Ma al netto dei buoni propositi, resta un dato di fatto e lo evidenza il primo cittadino: «L’impianto sportivo è ancora chiuso, c’è un’inadempienza da parte del gestore». Qualcosa potrebbe muoversi in settimana, quando attorno allo stesso tavolo siederanno i rappresentanti del Comune e quelli della Raffaello Pellegrini, la ditta che assieme alla cagliaritana Acquasport si aggiudicò il bando per la gestione trentennale della struttura. Una gara che prevedeva lavori di ristrutturazione per un milione e mezzo di euro e un canone annuo di 3500 euro.

L’incontro

La richiesta

Il problema

«Una rescissione del contratto - spiega Andrea Lutzu - comporterebbe tutta una serie di accertamenti volti a verificare chi ha torto e chi ha ragione. E questo significherebbe un ulteriore periodo di chiusura dell’impianto». In settimana della piscina comunale dovrebbero occuparsi in seduta congiunta anche le commissioni Bilancio e Sport, così come richiesto dai consiglieri di minoranza Francesco Federico e Efisio Sanna. «È un tema di grandissima importanza - dichiara il presidente del quinto parlamentino Davide Tatti - c’è grande attesa da parte degli utenti».

Gli utenti

Gli stessi che quotidianamente chiedono delucidazioni sulle pagine social del gestore, ma senza ottenere alcuna risposta. Tutto fermo: le attività delle società sportive con disabili, quelle degli amatori e quelle dei tanti agonisti che, con la stagione alle porte, ancora non sanno se potranno allenarsi ad Oristano o dovranno migrare altrove come già accaduto in passato per un lunghissimo periodo.

