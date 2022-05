Pisano, torna in pista l’ex di lusso 

La nascita di Liberi per Villasor sembrerebbe essere dipesa dalla rinuncia di Marongiu: «Alla luce di questa notizia è impossibile che si possa pensare all’assenza di un’alternativa. È indispensabile la partecipazione di una lista civica con la presenza ampia di più appartenenze. Per farlo è necessario liberare la comunità dalla disaffezione dell’impegno in prima persona».

Il nome della lista sarà Liberi per Villasor. Ma quale sarà il programma? «Avrà delle basi chiare, ma sarà anche un progetto in itinere, che affronterà di volta in volta opportunità e sfide che ci troveremo davanti su più temi», ha proseguito Pisano: «Penso alla cultura, all’associazionismo, al mondo agricolo e tutti quei settori su cui Villasor ricopre un ruolo importante. Sono tante le sfide per la comunità: l’opportunità del passaggio alla Città metropolitana di Cagliari, i finanziamenti del Pnrr, a cui Villasor deve garantire idee, proposte e capacità di gestione dei progetti, oltre che l’implementazione di risorse umane per garantire nuovo personale ai nostri uffici».

Fuori Walter Marongiu, dentro Efisio Pisano. Dopo che Marongiu ha annunciato il suo ritiro dalle prossime elezioni comunali del 12 giugno, a Villasor si delineava la possibilità di vedere un’unica scelta (la riconferma Pinna) in cabina elettorale. La creazione di una nuova lista è una corsa contro il tempo, vista la scadenza per la presentazione delle liste fra dieci giorni, «ma se pur preparata in tempi brevissimi, è indispensabile per il bene comune, e resta un atto di democrazia importante», ha dichiarato Pisano, già sindaco per due mandati consecutivi fino al 2007. Ecco quindi la decisione, a meno di 24 ore dall’uscita di scena del centrosinistra: «Mi candiderò io. È impossibile pensare all’assenza di un’alternativa e a un consiglio comunale senza un sano confronto tra maggioranza e minoranza», ha spiegato.

Fuori Walter Marongiu, dentro Efisio Pisano. Dopo che Marongiu ha annunciato il suo ritiro dalle prossime elezioni comunali del 12 giugno, a Villasor si delineava la possibilità di vedere un’unica scelta (la riconferma Pinna) in cabina elettorale. La creazione di una nuova lista è una corsa contro il tempo, vista la scadenza per la presentazione delle liste fra dieci giorni, «ma se pur preparata in tempi brevissimi, è indispensabile per il bene comune, e resta un atto di democrazia importante», ha dichiarato Pisano, già sindaco per due mandati consecutivi fino al 2007. Ecco quindi la decisione, a meno di 24 ore dall’uscita di scena del centrosinistra: «Mi candiderò io. È impossibile pensare all’assenza di un’alternativa e a un consiglio comunale senza un sano confronto tra maggioranza e minoranza», ha spiegato.

La sfida del programma

Il nome della lista sarà Liberi per Villasor. Ma quale sarà il programma? «Avrà delle basi chiare, ma sarà anche un progetto in itinere, che affronterà di volta in volta opportunità e sfide che ci troveremo davanti su più temi», ha proseguito Pisano: «Penso alla cultura, all’associazionismo, al mondo agricolo e tutti quei settori su cui Villasor ricopre un ruolo importante. Sono tante le sfide per la comunità: l’opportunità del passaggio alla Città metropolitana di Cagliari, i finanziamenti del Pnrr, a cui Villasor deve garantire idee, proposte e capacità di gestione dei progetti, oltre che l’implementazione di risorse umane per garantire nuovo personale ai nostri uffici».

La nascita di Liberi per Villasor sembrerebbe essere dipesa dalla rinuncia di Marongiu: «Alla luce di questa notizia è impossibile che si possa pensare all’assenza di un’alternativa. È indispensabile la partecipazione di una lista civica con la presenza ampia di più appartenenze. Per farlo è necessario liberare la comunità dalla disaffezione dell’impegno in prima persona».

Walter Marongiu

Questa dichiarazione di Pisano, tuttavia, è in contrapposizione a quanto affermato da Marongiu al momento della rinuncia alla corsa per il ruolo di sindaco: «È impensabile – aveva detto – immaginare un risultato diverso dalla sconfitta con la presenza di due liste contrapposte a quella guidata dal sindaco uscente», ovvero Massimo Pinna. Marongiu alludeva dunque alla presenza di una terza lista che, però, non si è mai rivelata, e aggiungeva: «Non confluirò in altri schieramenti che esprimono candidature ben lontane dal mio percorso e dalla mia storia nel Pd”. Non è chiaro se stesse parlando di Pisano, ma sarebbe stata proprio la presenza di questa terza lista a convincere Marongiu ad allontanarsi dalle elezioni.

«Nessuna spaccatura»

Massimo Pinna ed Efisio Pisano, contrapposti alle prossime elezioni, sono stati anche dalla stessa “parte” del tavolo: «Eravamo all’opposizione contro Walter durante il suo mandato», ha raccontato Pinna, «ma nessuna spaccatura. Non da parte mia almeno: non lo sento da cinque mesi. Giusta la democrazia». E Pisano replica: «I rapporti umani sono rimasti intaccati. È solo democrazia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata