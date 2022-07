Pisano, fine corsa: «Grazie a tutti» 

«Grazie, basta così». Si sapeva da venerdì scorso. Francesco Pisano l’aveva sussurrato a qualche persona fidata, in occasione del Gran Galà del calcio sardo a Oristano, dove è intervenuto in rappresentanza della sua scuola calcio, la Sant’Elena Football Academy Fp14. Ma, prima di renderlo ufficiale – «per correttezza» – ha voluto incontrare il presidente dell’Olbia Alessandro Marino, che era pronto a porgergli la penna per firmare un altro anno di contratto con i bianchi di Gallura. Invece no: «Smetto di giocare», gli ha detto. A 36 anni, 18 da professionista di cui 11 col Cagliari, 408 battaglie sui campi di Serie A, B (ad Avellino) e C, intervallate da un'esperienza che non ricorda con entusiasmo nella Championship inglese, la sua corsa perpetua, i tackle, le marcature asfissianti sugli attaccanti avversari finiscono qui. «Il calcio mi ha dato tutto, è una seconda famiglia».

«Grazie, basta così». Si sapeva da venerdì scorso. Francesco Pisano l’aveva sussurrato a qualche persona fidata, in occasione del Gran Galà del calcio sardo a Oristano, dove è intervenuto in rappresentanza della sua scuola calcio, la Sant’Elena Football Academy Fp14. Ma, prima di renderlo ufficiale – «per correttezza» – ha voluto incontrare il presidente dell’Olbia Alessandro Marino, che era pronto a porgergli la penna per firmare un altro anno di contratto con i bianchi di Gallura. Invece no: «Smetto di giocare», gli ha detto. A 36 anni, 18 da professionista di cui 11 col Cagliari, 408 battaglie sui campi di Serie A, B (ad Avellino) e C, intervallate da un'esperienza che non ricorda con entusiasmo nella Championship inglese, la sua corsa perpetua, i tackle, le marcature asfissianti sugli attaccanti avversari finiscono qui. «Il calcio mi ha dato tutto, è una seconda famiglia».

Perché ha deciso di smettere?

«La mia avventura è iniziata nel 2004. Oggi, a 36 anni, è la scelta più giusta. Anche perché volevo avvicinarmi alla mia famiglia».

Che cosa ha imparato dal mondo del calcio?

«Con il pallone tra i piedi sono diventato uomo. Diciotto anni intensissimi sono stati una lezione di vita continua».

Da chi ha imparato l’arte?

«Da tutti. A cominciare dai grandissimi: Zola e Suazo. Ma soprattutto da Conti, Lopez, Agostini e Cossu, che sono stati i compagni che mi hanno dato di più».

Lei, per lungo tempo, è stato il più giovane calciatore del Cagliari ad avere indossato la fascia di capitano.

«Per me è stato motivo di orgoglio, come le 140 presenze e i 5 gol segnati con l’Olbia in Serie C. Il calcio è sempre calcio a prescindere dalla categoria».

A proposito, che cosa si porterà dietro dell'esperienza gallurese?

«I ragazzi più giovani mi hanno insegnato tanto. Mi hanno aiutato soprattutto nella prima stagione con la maglia dell’Olbia, visto che non ero al meglio per alcuni guai muscolari e perché per due stagioni non avevo fatto la preparazione precampionato».

Che cosa ritiene invece di aver lasciato all’Olbia?

«Esempi giusti come serietà, professionalità e rispetto dell’avversario».

Con i bianchi resta Ragatzu.

«Più che un amico, un fratello minore. Ormai è grande, sa quel che deve fare: ha la stima della squadra e della gente».

L’episodio più brutto?

«La retrocessione con il Cagliari. E l’anno in Inghilterra, al Bolton, dove ho avuto problemi di integrazione nel gruppo. Nei momenti di difficoltà nessuno ti aiutava. Sono tornato a Olbia e in me si è riaccesa la passione per il calcio».

Lei ha segnato il suo unico gol in A all’Olimpico contro la Roma di Zeman, che ha poi avuto come tecnico a Cagliari.

«Con lui ho avuto il rapporto che ho avuto con tutti gli altri allenatori. Tuttavia, ho giocato poco rispetto ad altri anni».

Che cosa è riuscito a realizzare in questi 18 anni?

«Il sogno della mia vita. Per due bienni ho giocato anche con l’Under 21, a 18 anni ero già in Serie A grazie ad Arrigoni e poi sono stato stabilmente titolare dal Cagliari di Sonetti in poi».

Ringraziamenti?

«Un saluto a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso».

Resterà nel calcio?

«È il mio mondo. Da qualche anno ho una scuola calcio a Quartu e il patentino Uefa B. Ora mi riposo un po’, poi dopo l’estate vedremo».

