Pirri, strade abbandonate e pericolose 

Velocità folle, strade dissestate ma anche incuria e sporcizia. Alcune strade di Pirri turbano il sonno di molti cittadini. Su tutte spicca via Timo, una via lunga quasi due chilometri che nella prima parte, la più stretta e pericolosa, ha il manto stradale pieno di buche, l’asfalto manca in più parti e al suo posto si trovano pezzi di pietra a causa di cui le macchine sbandano rischiando di finire addosso al muro di uno degli stabili ai lati.

Nella parte finale, al confine con Selargius, la strada è ancora sterrata e scoscesa diventando un ricettacolo di liquami e rifiuti quando piove. Altri punti critici sono via Pertini, via delle Ginestre, via Pirandello e l’incrocio di via Tamburino Sardo con via Stamira dove la velocità elevata e il mancato rispetto delle precedenze sono due costanti che hanno causato numerosi incidenti. Inoltre, tra via Gronchi e via Pertini, a completare un quadro desolante, ci pensa un terreno privato diventato una discarica a cielo aperto, mentre poco distante in via Mereu si trova uno sterrato fangoso, carente di illuminazione, pieno di immondizia, masserizie, copertoni e auto abbandonate. «In via Pertini, via delle Ginestre, via Pirandello e via Tamburino Sardo bisogna mettere subito passi pedonali rialzati per diminuire la velocità della macchine, scongiurando il rischio di gravi incidenti, mentre i terreni sterrati devono essere ripuliti al più presto», denuncia Enrica Fois, consigliera dalla Municipalità di Pirri.

