Pirri ostaggio di incendiari e vandali 

Tenere il conto è diventato impossibile. A Pirri atti vandalici, attentati, incursioni di bande di ragazzini maleducati, danneggiamenti sono diventati la quotidianità. Nella notte tra martedì e ieri, in via della Resistenza, qualcuno ha dato fuoco a un’auto parcheggiata in strada: le fiamme hanno danneggiato anche altre due vetture seppur in modo lieve grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Un incendio doloso, l’ennesimo di questi ultimi mesi, a Pirri. Una situazione sempre più insostenibile: «Quanto accaduto», sbotta la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «non può che accrescere lo stato di disagio e insicurezza che i nostri concittadini stanno vivendo da tempo».

Raid continui

Su quanto accaduto in via della Resistenza sono al lavoro gli agenti della Squadra volante. L’incendio, come accertato dai vigili del fuoco, è di natura dolosa: qualcuno ha versato del liquido infiammabile sul cofano di una Ford Fiesta facendo poi partire il rogo. Le fiamme e il calore hanno danneggiato un’altra Fiesta e in modo minimo una terza auto. Un atto intimidatorio o un gesto vandalico? I poliziotti hanno sentito i proprietari che non hanno saputo dare una spiegazione a quanto successo. Per questo si pensa che si possa essere trattato dell’ennesima azione dei vandali che stanno creando parecchi problemi a Pirri. «Bisogna investire sulla prevenzione, non si può più rimandare», prosegue la presidente della Municipalità. «Nonostante le continue richieste al sindaco Truzzu, non è stata ancora trovata una soluzione per la sede della polizia municipale a Pirri. Un presidio importante per il territorio che fungerebbe anche da deterrente». Sono inoltre state avanzate dal Consiglio della Municipalità alcune proposte per riqualificare la zona di Is Bingias chiedendo «interventi per le aree in stato di degrado, per le piazze e per il campetto pensando ai nostri giovani. Purtroppo è evidente che le nostre richieste, ancora una volta, state disattese dall'amministrazione comunale di Cagliari».

La preoccupazione

Oltre agli incendi auto e quelli nella palestra di via degli Stendardi, sono stati segnalati diversi atti vandalici e la presenza di gruppetti di minorenni che infastidiscono anziani e mamme con bimbi piccoli. Non mancano i furti e anche Barracca manna sta facendo registrare episodi di microcriminalità spesso non denunciati perché si ritiene inutile presentare querela alle forze dell’ordine. «Queste azioni», commenta la consigliera della Municipalità, Enrica Fois, «affondano le radici nel disagio sociale e dunque le soluzioni vanno ricercate prevalentemente in questo ambito. Le telecamere o un presidio di forze dell’ordine eccessivo sono dei palliativi: le soluzioni devono essere di coesione sociale e culturale». Il consigliere Emanuele Boi aggiunge: «C’è la sensazione che Pirri sia abbandonata a se stessa. Bisognerebbe convocare un tavolo con tutti gli attori competenti in tema di sicurezza per capire in che modo si possano contrastare e prevenire tali fenomeni. Ma bisogna dotare il territorio di luoghi di aggregazione e socializzazione, proporre attività sportiva: strumenti utili per contrastare gli atti vandalici».