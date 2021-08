Pirri, furto sacrilego: rubati i sandali della Beata Vergine 

Quando i fedeli lo hanno avvertito non voleva credere ai suoi occhi: i sandali del diciottesimo secolo, in argento, ai piedi della statua della Beata Assunta dormiente erano spariti nel nulla. «Un gesto contro la Madonna e tutta la nostra comunità», commenta don Ignazio Trogu, parroco di San Pietro apostolo. «Spero che il ladro o i ladri si possano rendere conto di quanto fatto, restituendo in qualche modo i sandali dall’importante valore religioso». Il furto, scoperto venerdì dopo la messa serale, è stato denunciato alla Polizia, con un primo intervento degli agenti della Squadra volante.

Disturbati

Don Ignazio è ancora scosso. «Venerdì ho aperto la chiesa verso le 17. Probabilmente qualcuno è entrato prima dell’arrivo dei fedeli. Ha afferrato i sandali dai piedi del simulacro della Vergine Assunta esposto come da tradizione dal giorno prima di Ferragosto». Forse chi ha commesso il reato («Come un sacrilegio», aggiunge il parroco) è stato disturbato perché sotto un cuscino che serve per tenere sollevato il viso della Madonna è stato ritrovato un telo da mare. Probabilmente, dopo aver afferrato i sandali, il ladro ha fatto finta di sistemare la statua perché qualcuno è passato davanti al portone della chiesa.

La scoperta

Soltanto dopo la messa don Ignazio è stato avvisato. «Alcuni fedeli mi hanno chiesto come mai il simulacro della Vergine dormiente non indossasse i sandali in argento. È stato un momento bruttissimo», ammette il parroco. «Poi ho trovato il telo da mare. Purtroppo non c’è alcun dubbio: qualcuno si è impossessato dei due oggetti tanto cari alla nostra comunità». Difficile che dei sandali così particolari, schedati anche dalla Soprintendenza, possano essere venduti: dunque chi li ha portato via non potrà farci granché. Per questo i parrocchiani e don Ignazio confidano in un pentimento: «Speriamo di ritrovarli davanti al portone della chiesa. Sarebbe un gran bel gesto». Dopo un primo sopralluogo dei poliziotti delle volanti, domani il parroco si presenterà negli uffici della questura per la querela.

La storia

La solennità di Mezzo Agosto, con l’esposizione del simulacro, è iniziata il 14 agosto. Una festività in modalità ridotta a causa della pandemia. La statua viene sistemata al centro della navata centrale. Secondo un’antica tradizione, la santissima Vergine Dormiente resta visibile alla devozione dei fedeli per otto giorni. Il furto è stato commesso la sera prima del ritiro del simulacro. Prima dell’emergenza sanitaria, la sera della vigilia di Ferragosto, si svolgeva la solenne processione con il simulacro deposto nella sua lettiga che, preceduta dai suonatori di launeddas, attraversava le strade del centro storico di Pirri: piazza e via Chiesa, via Riva Villasanta, piazza Italia, via Toti, via Fieramosca, via Balilla, via Santa Maria Chiara, via Santa Rosalia, via Riva Villasanta via e piazza Chiesa.

