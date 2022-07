«Pirri “Favela”, ma Domus de Luna  ci ha ridato una speranza di vita» 

«Quando ho iniziato non c’erano ancora tutti i social. Facevo canzoni per i miei amici. La notorietà è arrivata di colpo, anche YouTube era una cosa quasi nuova. La gente mi fermava per strada, io ero felice. Ma c’era anche tanta pressione. Mi sono bloccato, e ho rifiutato tante proposte».

La paura di spiccare il volo, il coraggio di farcela. Mattia Cerrito, 31 anni, cagliaritano, ha volato altissimo 11 anni fa con il suo singolo “Non sei più niente”, totalizzando 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Una fama improvvisa quanto difficile da gestire. «Allora ho avuto paura», racconta, dopo la sua ultima esibizione sabato, all’Opera Beach Arena di Quartu. Ma poi è tornato con due nuovi singoli: prima “Le vie” e, poi l’estiva “Favela”, con l’etichetta Orangle Records. Il video, per la regia di Davide Tognacca, è girato per le strade di Pirri, viste con gli occhi dei bambini che giocano vicino ai murales di Manu Invisble, e nel Teatro e centro sociale Exme. Vita nelle strade, legami veri basati su profonde amicizie, questo è il mondo delle canzoni di Mattia, cresciuto nella periferia cagliaritana.

Cagliari è una favela?

«La vera favela è in Brasile. Io racconto un luogo difficile, immaginario, visto con gli occhi di un bambino. Un posto brutto, dove vorresti aprire le ali e volare via, prima di tutto con la fantasia. Proprio dalle situazioni più difficili nascono le storie più belle».

Dopo un primo grande successo, si è fermato per anni

«Quando ho iniziato non c’erano ancora tutti i social. Facevo canzoni per i miei amici. La notorietà è arrivata di colpo, anche YouTube era una cosa quasi nuova. La gente mi fermava per strada, io ero felice. Ma c’era anche tanta pressione. Mi sono bloccato, e ho rifiutato tante proposte».

Dopo la crisi, come in ogni bella storia, la rinascita?

«Ho continuato a fare musica, però rifiutavo tante opportunità. Finché, demotivato, non mi sono fermato del tutto. Il cambiamento è arrivato quando ho iniziato a fare il rider. Per me è stato un vero lavoro sociale. Ho proprio conosciuto ogni genere di persona. E mi ha aiutato tanto ad aprirmi».

Com’è cambiata la sua musica nel tempo?

«Io sono stato uno dei primi ad usare l’autotune, nel 2007. L’ho scoperto grazie ad un amico dj, mi ha conquistato, ed è rimasto importante nel mio stile. Le mie canzoni inizialmente erano un po’ egocentriche, parlavo di me e di storie d’amore. Oggi voglio toccare temi importanti. Mi sento come se avessi una responsabilità. E musicalmente sperimento, unendo rap e pop melodico».

Parliamo di “Le vie”.

«È un omaggio all’infanzia. In periferia sei spesso circondato da situazioni difficili, che però ti danno quella carica in più per riuscire. La mia infanzia è stata tranquilla, i miei genitori mi hanno dato sempre affetto, e sono riusciti a gestire con una certa serenità anche la loro separazione. Giocavo molto a calcio, anche per la strada. E non era troppo difficile sentirsi felici»

Il video di “Favela” è stato girato collaborando con Exme Domus de Luna.

«Quand’ero piccolo, lì c’era solo un mercatino abbandonato. Ugo Bressanello l’ha fatto rivivere, e io ho fatto tanto volontariato con la comunità. Si respirava un’aria magica. Ho girato in varie scuole, e ho reso i bambini protagonisti del video. Perché loro sono la speranza».

