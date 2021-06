Piromani scatenati, cinque incendi 

Un deposito e un camion danneggiati in un incendio partito dalle sterpaglie nella zona di via Bi’ e Mesu a Selargius, un’azienda agricola e un deposito di carburante circondati dal fuoco a Su Tremini de Susu, ettari di vegetazione e piante divorate dalle fiamme a San Giovanni e Pizz’e Pranu. È stato un pomeriggio di grande paura quello vissuto dagli abitanti delle case sparse e dai titolari e dipendenti delle attività delle diverse zone dove sono divampati gli incendi. E il denso fumo ha anche raggiunto la strada statale 554 che per quasi un’ora ha subito disagi alla viabilità. Al lavoro decine e decine di mezzi e uomini dei vigili del fuoco, dei barracelli di Selargius e delle associazioni di volontariato, coordinati dalla centrale della Forestale.

In campagna

La situazione è precipitata dopo le 15. Quasi certamente gli incendi sono scoppiati per mano di qualcuno. Così nelle campagne di Bi’ e Mesu sono dovute arrivare quattro squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo che, partito dalle sterpaglie e da alcune masserizie, ha danneggiato un furgone parcheggiato in un cantiere. Il pronto intervento dei vigili, con la collaborazione dei barracelli e dei volontari del Nos di Quartu, ha evitato conseguenze ben più gravi perché anche alcune abitazioni sono state minacciate dal fuoco.

Il vento

Subito dopo un altro incendio, alimentato dal vento, ha rischiato di raggiungere un’azienda agricola: la facciata è stata annerita e le fiamme si sono avvicinate a un deposito di gasolio presente all’interno della stessa ditta. Altre aziende della zona hanno temuto ma ancora una volta è stata decisiva l’azione delle squadre antincendio. Anche una porcilaia ha subito lievi danni. Vigili, barracelli e volontari non si sono fermati un istante. Anche perché in alcuni momenti, per la presenza del fumo e per permettere ai mezzi di soccorso di muoversi senza problemi, il traffico sulla statale 554 è stato bloccato. Per fortuna non ci sono stati feriti e nessuno è rimasto intossicato.

Ettari in fumo

La situazione non è migliorata con il passare delle ore perché sono scoppiati altri due incendi a san Giovanni e a Pizz’e Pranu, verso Settimo San Pietro (qui hanno operato anche i volontari del Vab di Settimo). Gli ettari distrutti dal fuoco sono stati parecchi e oggi si potrà fare una conta più precisa dei danni. Sono in corso anche le indagini per stabilire le cause esatte dei roghi. Anche se l’ipotesi dell’azione dolosa è quella maggiormente battuta.

RIPRODUZIONE RISERVATA