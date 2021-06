Piromane arrestato dai ranger 

I ranger si erano appostati ieri già dal primo mattino, intenzionati a catturare il giovane che, stando alle testimonianze, sarebbe stato l’autore di alcuni incendi che avevano preso di mira la pineta di Sinnai, una delle aree verdi del Cagliaritano più conosciute e frequentate per le passeggiate ed il trekking. Così, tra le 15 e le 15.30 di ieri, dopo due roghi spenti con l’aiuto degli elicotteri, gli uomini del Nucleo investigativo del Corpo Forestale hanno arrestato Carlo Cocco, 33 anni di Sinnai. Sarebbe stato lui, secondo l’accusa, ad appiccare l'incendio di ieri, anche se i forestali sospettano che possa essere l’autore anche degli ultimi nove che hanno colpito la pineta.

L’incendio

Le prime fiamme, stando a quanto raccontato da alcuni dei presenti, sarebbero divampate ieri verso le 14 in località Riu Is Craccuraxius. Già dall'ora di pranzo l’oasi verde di Sinnai era stata presa d’assalto da numerosi appassionati di jogging e di passeggiate all'aria aperta. Per spegnere il rogo è stato così impegnato un elicottero del Corpo Forestale della Regione che ha lavorato assieme alle squadre di terra dell'antincendio. A quel punto sono intervenute le pattuglie del Nucleo investigativo che erano presenti nella zona e che avrebbero individuato Carlo Cocco: il 33enne è stato raggiunto a casa dove poi è stato prelevato dai forestali.

L'arresto

Dopo aver portato in caserma e identificato il ragazzo, i forestali hanno avvisato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Andrea Massidda che ha dato il via libera all’arresto, confinando il giovane ai domiciliari con l'accusa di incendio boschivo. Nel frattempo, però, i controlli degli investigatori sono proseguiti per tutta la sera per capire se il presunto piromane abbia agito da solo o con l’ausilio di qualche complice. I forestali sospettano che ci sia un’unica mano dietro gli ultimi nove roghi che hanno colpito la pineta, anche se al momento il giovane è sospettato solo dell’incendio di ieri e di un secondo tentato poco dopo.

La convalida

L’appuntamento davanti al giudice monocratico per la convalida è fissato per questa i prossimi giorni. Solo oggi, infatti , il pm Massidda completerà la formalizzazione degli atti col capo di imputazione, chiedendo al Gip del Tribunale di convalidare l’arresto.

RIPRODUZIONE RISERVATA