Piroddi-Angioni, c’eravamo tanto odiati 

Lei dice di aver subito «ricatti e pressioni», che ci sarebbero state anche sulla dirigente del suo assessorato e sul suo segretario perché affidassero alcuni locali della Mem alla Cineteca Sarda a una Fondazione. E di averla screditata pubblicamente con «continui e reiterati» annunci di mozioni di sfiducia che avrebbero lo scopo di «costringere i miei uffici a predisporre atti non legittimi».

Lui sulle «pressioni» dà una versione diversa e parla di «inadeguatezza» al ruolo di assessora. Giudizio – dice – «fondato su precise evidenze». Replica, semmai, che lei gli chiese di proporre alla Giunta una deroga «per dedicare una via a una sua zia». E ricorda i numerosi episodi che lo hanno condotto prima a lasciare il gruppo del Psd’Az di cui entrambi, con ruoli diversi, facevano parte poi ad annunciare più volte la presentazione di una mozione di sfiducia per ora mai formalizzata.

La disamistade

Certo, da quando lo scontro tra l’assessora comunale alla Cultura e Verde pubblico Paola Piroddi e il consigliere, oggi Udc, Antonello Angioni ha valicato i confini di Palazzo Bacaredda ed è arrivato in quello di Giustizia, il problema politico si è ingigantito e inizia a imbarazzare sindaco e maggioranza. Soprattutto dopo che, martedì, Angioni durante la seduta del Consiglio comunale ha annunciato di aver ricevuto la lettera di un legale che preannuncia una querela nei suoi confronti da parte di Piroddi. La seduta è stata prima interrotta e poi sospesa con grande imbarazzo da parte di tutti e con l’opposizione che grida allo scandalo e si sfrega le mani.

Rancori e accuse

Filosofa, un lungo curriculum da docente, consulente in politiche comunitarie, sociali, culturali, in tutta l’Isola e con amministrazioni di sinistra e di destra («ho lavorato anche con Renato Soru e a Mogoro mi chiamavano il braccio armato di Sandro Broccia», ricorda), Piroddi è arrivata in Giunta in quota Psd’Az su indicazione diretta, dice, di Christian Solinas. Avvocato cassazionista, saggista con alle spalle una vasta produzione letteraria sulla città e sull’Isola, Angioni è stato l’unico eletto in Consiglio in quota Sardegna 20Venti e per questo è transitato prima nel Psd’Az («solo un’adesione tecnica», chiarisce lui) e, infine, all’Udc dopo le liti con l’assessora.

Gli scontri

Dopo le prime schermaglie, gli scontri si infittiscono alla fine dello scorso anno proprio attorno alla promozione di iniziative culturali negli spazi della Mediateca del Mediterraneo. Angioni racconta che avrebbe dovuto partecipare, su delega del sindaco, a una riunione sul tema e che l’assessora glielo avrebbe impedito perché – gli avrebbe riferito lei – l’avrebbe deciso la sua dirigente. «Mi ha trattato da bugiardo», accusa lui. I rapporti sono tesi. Tanto che a una riunione del gruppo Psd’Az, quando Angioni parla di «ingerenze della dirigente della Cultura nella sfera politica» e dice all’assessora che per questo «andrebbe presa a calci», Piroddi lo riferisce alla diretta interessata. Lui si risente, dice che è scorretto che una frase detta in un consesso riservato venga riferita». Poi arriva la questione dell’uso degli spazi della Mem. «Da novembre Angioni ha fatto pressioni su di me, sulla dirigente e sul segretario perché affidassimo i locali della Mem alla Società umanitaria-Cineteca Sarda», rimarca Piroddi. La Fondazione era già dentro da anni ma - spiega – «abbiamo deciso un riordino in modo che tutte le associazioni che ne avessero fatto richiesta avrebbero potuto usare gli spazi secondo regole e calendario da stabilire. Lui ha insistito, tanto che ho fatto una segnalazione all’anticorruzione», evidenzia l’assessora.

Le versioni

Forse entrambi, in realtà, volevano le stesse cose: che si stabilissero regole precise sull’utilizzo degli spazi della Mediateca. «Preparammo una mozione e prima di presentarla in Aula ne discutemmo», riferisce il consigliere. «Lei era d’accordo, come il resto del gruppo sardista. Il documento venne discusso e approvato all’unanimità dal Consiglio e l’assessora» riferisce Angioni, «disse in Aula che era sua intenzione far sì che le attività della Cineteca continuassero a svolgersi alla Cineteca. Poi cambiò idea e iniziò a parlare di “maldestri attacchi” e di “favoritismi” da parte mia». La Fondazione lasciò i locali della Mem e poco tempo dopo Angioni uscì dal gruppo Psd’Az, passò all’Udc e annunciò una mozione di sfiducia. Era febbraio. «Sinora non l’ho fatto per rispetto del sindaco, attendevo che lui trovasse una soluzione politica». Insomma, che fosse Paolo Truzzu a cacciare Piroddi. Ma ciò non accade nonostante nel frattempo cambino gli equilibri consiliari. «Io ho un rapporto ottimo con il sindaco, con i colleghi di giunta, con la maggioranza e con l’opposizione e conto sul sostegno del presidente Solinas», ribadisce Piroddi. Angioni chiarisce: «Giudicare un’assessora inadeguata non è un reato».

Chissà se la querela («l’ha preannunciata da gennaio», rivela il consigliere) verrà davvero presentata. O se tutto si ricomporrà. Lui dice che tra oggi e domani depositerà la mozione. Se passasse, magari con i voti delle opposizioni, sarebbe un problema per la maggioranza. A meno che non intervenga il sindaco, che per ora sul tema non si pronuncia.

