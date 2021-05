Piroddi a un passo dalla sfiducia 

Il casus belli è una mozione di sfiducia per l’assessora alla Cultura Paola Piroddi che Antonello Angioni, avvocato e consigliere in quota Udc, si appresta a presentare da solo o con gruppo. Ma il vero fatto nuovo è che la maggioranza di centrodestra in Consiglio sarebbe pronta a votarla se la mozione arriverà in Aula, così come sembra, all’inizio della prossima settimana.

I dubbi del sindaco

Qualcuno, a Palazzo Bacaredda, tende a stemperare: «Non accadrà. Paolo Truzzu proverà a evitare che la sfiducia passi attraverso un voto dell’Aula perché, in caso di esito positivo, significherebbe una sfiducia anche per lo stesso sindaco», dicono i bene informati. Vero. Ecco perché per scongiurare questo rischio dovrebbe essere Truzzu a dare il ben servito all’assessora, annunciando un rimpasto in Giunta, ed evitando così di finire, anche se involontariamente, sotto il fuoco amico. L’ostacolo a questa strada sarebbe uno: Paola Piroddi è stata indicata ed è sostenuta dal governatore regionale Christian Solinas, che è anche il segretario sardista. Se è vero che i rapporti tra sindaco e governatore in questo momento non sarebbero proprio idilliaci, è altrettanto vero che al primo cittadino non interessa innescare un conflitto che potrebbe avere conseguenze anche sugli equilibri in Regione. Da qui nascono i dubbi e le perplessità.

La mozione

La mozione di sfiducia dell’Udc sarebbe comunque pronta: mancherebbe solo l’ok del leader regionale Giorgio Oppi che potrebbe arrivare proprio all’inizio della prossima settimana. In realtà, a frenare sulla scelta della mozione pesano due fattori. Il primo: quanto sarebbe davvero interessato Oppi a giocare una partita che non è esattamente sua? Detto diversamente, non avendo nessuna ambizione per un assessorato (mentre il gruppo dell’Udc con quattro consiglieri e nessun rappresentante in Giunta, un assessorato lo vorrebbe), perché dovrebbe spingere per questa via? E qui, ecco che torna in ballo l’ipotesi che la mozione, se verrà presentata, venga firmata dal solo Angioni. Il secondo ostacolo è di natura politica: la mozione prende di mira la sola assessora Piroddi, ma rischia di creare un pasticcio in cui finisce tutta la maggioranza. Che cosa accadrebbe, infatti, se il Consiglio approvasse quella mozione con il voto sicuro della minoranza, che già si sfrega le mani, e quello altrettanto certo di gran parte della maggioranza, primi tra tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia, che guarda caso è anche il partito del sindaco? Un terremoto, che, però, nessuno in realtà vuole.

Gli equilibri

Gli equilibri della maggioranza sono appesi a un filo. Anche perché sul filo c’è anche il destino dell'assessore al Patrimonio, l'avvocato Carlo Tack, esponente leghista, arrivato in Giunta pochi mesi fa dopo la cacciata di Paolo Spano. L'avvocato rischia perché il Carroccio è rappresentato in Aula dal solo Andrea Piras, che ai lavori del Consiglio partecipa pochissimo. (ma. mad.)

9

i membri

della Giunta guidata da Paolo Truzzu

35

i consiglieri

eletti a Palazzo Bacaredda

4

i componenti

del gruppo Udc per Cagliari