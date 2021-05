Pirlo si gioca la Champions 

Non sarà un derby d’Italia semplice. Juventus-Inter che si gioca oggi alle 18 vale moltissimo per i bianconeri, che cercheranno disperatamente di conquistare un posto in Champions. Ma l'Inter non sottovaluterà la partita. Anzitutto perché la squadra campione vorrà dimostrare la propria superiorità. Senza contare i motivi polemici che coinvolgono Conte, un ex orgoglioso, Agnelli e l’ambiente bianconero. La Juve si è risollevata col successo sul Sassuolo. L'Inter va come un treno e ha la difesa migliore.

Qui Juve

«Contro il Sassuolo ho visto una partita da squadra», ha detto Andrea Pirlo. «Nonostante venissimo da una sconfitta brutta col Milan, c'è stata una bella reazione, ci siamo aiutati e anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme. Questo è stato l'aspetto più positivo». La Juventus avrebbe potuto condurre un campionato di maggior tranquillità se non avesse perso tanti punti con le piccole: «Dispiace soprattutto per quello perché in certe occasioni ci è mancata quella compattezza. Bastava poco per collezionare qualche punto in più, ma durante la stagione abbiamo avuto cali di tensione. Quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite perdi punti per strada che ti costano il campionato». Errori «ce ne sono stati tanti, ho già tutto in testa e a fine anno farò degli esami. Parlerò con lo staff di quello che è stato fatto». Pirlo non è certo che l'organico dell'Inter sia più competitivo «ma se hanno vinto il campionato vuol dire che hanno fatto meglio. Sono stati più regolari, hanno avuto più fame». La sfida contro i neocampioni d'Italia per Pirlo dovrà «essere una cosa che ci deve far bruciare. Abbiamo ancora possibilità di centrare la Champions. Lo scudetto l'ha vinto l'Inter e le altre l'hanno perso, Juve compresa». La passerella? Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all'Inter. Poi vedremo cosa ci diranno di fare».

Qui Inter

Antonio Conte, dal canto suo, è sereno. E ricorda la svolta impressa al campionato nerazzurro dalla sfida dell’andata: «Nel corso di una stagione ci sono delle partite che ti mettono di fronte ai più forti e ti dicono a che livello sei. Vincere all'andata contro la squadra che per nove anni di seguito aveva conquistato lo scudetto e dalla quale l'Inter aveva un gap da colmare ha significato molto a livello di autostima e di consapevolezza nei nostri mezzi».

