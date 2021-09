Pirati del mare nell’area protetta 

Motovedette della Capitaneria che sfrecciano in lungo e in largo nell’area marina protetta troppo spesso violata. Passaggi di aerei, uomini con visori notturni e foto-trappole che lavorano h24. Uomini della base navale del corpo forestale con due unità, di cui una ormeggiata a Porto Conte, garantiscono diversi servizi di controllo al giorno, 365 giorni all’anno. I barracelli vestiti da pescatori vigilano sulle sponde della laguna del Calich con canne e mulinelli.

Senza quartiere

La guerra alla pesca illegale si combatte con ogni mezzo, «purtroppo al mio arrivo ho già potuto appurare che si tratta di una pratica piuttosto diffusa, – riferisce il nuovo comandante della Guardia Costiera Giuseppe Tomai, in servizio ad Alghero da pochi giorni – in passato i miei colleghi avevano addirittura sequestrato due chilometri di palangaro in zona A di riserva assoluta». L’attrezzo con circa 2000 ami era stato calato in mare dai pescatori di frodo attorno all’Isola Piana. Uno sfregio in piena area marina protetta che non dovrà più ripetersi.

Non è un caso isolato

La settimana scorsa ignoti hanno navigato in notturna lungo lo stagno del Calich per rubare quintali di ostriche immesse a scopo scientifico da una cooperativa di pescatori autorizzati. Giusto l’altro ieri il velivolo “Manta” del nucleo aereo della Guardia Costiera di Catania, ancora, ha compiuto un volo di ricognizione nel tratto di mare sottoposto a tutela, immortalando con diversi scatti fotografici tre pescatori a bordo di un barchino. Il gruppo stava operando in una porzione di mare all’interno del quale sono vietate tutte le attività che non abbiano una finalità prettamente scientifica. Per scongiurare il pericolo di fuga alcuni poliziotti hanno presidiato il porto di Fertilia, da terra, riuscendo a intercettare i pirati del mare. È scattata una denuncia alla Procura. I forestali di recente hanno recuperato una rete barracuda lunga un chilometro, « sottilissima, poco selettiva, vietata in area marina», riferisce il comandante della base navale Bernardo Brau. «Negli anni abbiamo fermato decine di pescatori subacquei abusivi, attirati dalla pescosità del mare perché i pesci – spiega - non sono abituati a essere catturati e non hanno paura».