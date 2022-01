Piras, l’allenatore “aggiustatutto” per salvare il Guspini  

«Assolutamente sì. Ho preso una squadra in una condizione disperata, costruita molto male senza nessun criterio. Una situazione imbarazzante. C’è tanto da lavorare sotto tutti i punti di vista: mentalmente, fisicamente e tatticamente. In questo periodo abbiamo lavorato bene».

Come quattro anni fa, il Guspini del patron Stefano Serpi ha chiamato Marco Piras per togliere le castagne dal fuoco. Nella stagione 2017-2018 il tecnico cagliaritano era subentrato, sempre a dicembre, con i biancorossi in ultima posizione ottenendo poi la salvezza con due turni di anticipo. Ora il ritorno. Piras ha esordito in panchina nell’ultimo incontro giocato (prima giornata di ritorno) a Olbia contro il Porto Rotondo. Nonostante il risultato negativo si sono già visti dei miglioramenti. Gli olbiesi avevano ribaltato il risultato (dal 1-2 a 3-2) nel recupero. Il Guspini ora è terzultimo con 14 punti. A Piras, esperto in salvezze apparentemente impossibili (ottenute anche a Muravera, Barisardo e Carloforte) spetta compiere una nuova l’impresa.

Piras, questa sosta per lei è stata sicuramente utile?

«Assolutamente sì. Ho preso una squadra in una condizione disperata, costruita molto male senza nessun criterio. Una situazione imbarazzante. C’è tanto da lavorare sotto tutti i punti di vista: mentalmente, fisicamente e tatticamente. In questo periodo abbiamo lavorato bene».

Cosa può dare alla squadra?

«Il massimo impegno e l’esperienza per cercare di uscire fuori da questa situazione».

Salvezza possibile come quattro anni fa?

«Non sarà semplice ma è l’obiettivo».

Mercato?

«Premetto che in questo mondo dei dilettanti ci si affida troppo a questi pseudo procuratori sportivi. Comunque abbiamo tesserato il 21enne ex Muravera, Adama Coulibaly. Mercoledì prossimo dovrebbe arrivare l’argentino Sebastian Malandra. Si prospetta la possibilità che riaprano il mercato il 24 gennaio, per due settimane. Ci servirebbero una punta e un esterno».

Ha seguito il campionato durante la sua assenza dai campi?

«Sempre. Ho visto qualche partita su dei siti online. Sono spesso in contatto con dei colleghi come Nicola Manunza del Monastir e Tore Mereu della Baunese. L’Eccellenza è molto equilibrata. In questa stagione per poter vincere basta una squadra discreta. Sarà più dura la prossima stagione quando probabilmente arriveranno Tharros, Iglesias e Tempio».

Le favorite?

«Con la mezza crisi della Ferrini Cagliari è di nuovo tutto in ballo per il primo posto. Attenzione a Ossese e Nuorese che possono ora tornare in gioco. Anche Ilva e Taloro possono ambire al salto di categoria. Bisogna capire come reagirà la Ferrini alle due sconfitte di fila. I cagliaritani restano comunque i favoriti».

Domenica si riparte dalla seconda giornata di ritorno. A Guspini arriva l’Idolo.

«Uno scontro diretto. Il Guspini non vince dal 2 ottobre scorso. Dobbiamo toglierci di dosso la paura di vincere».

