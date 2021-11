Piove, mezza città sott’acqua 

Primi acquazzoni e in città puntuali tornano i problemi di sempre: acqua alta al Foro boario, case allagate a Torregrande e nella parte bassa di Silì dove ieri ci sono stati grossi disagi anche in cimitero. In Comune il problema è ben noto e per alcune zone come Pratz’e bois si cerca di accelerare per realizzare il progetto della vasca sotterranea in cui dovrebbe confluire l'acqua piovana.

I disagi

Le piogge degli ultimi due giorni sono state piuttosto abbondanti e intense tanto che in pochi minuti nella zona tra via Sardegna e via Ricovero ma anche in via Rockefeller e in centro storico le strade si sono allagate. «Non è stata una situazione allarmante – ha spiegato l'assessore all’Urbanistica Gianfranco Licheri – nel giro di una mezz’ora l’acqua è defluita senza troppi problemi e la situazione è tornata alla normalità». Non sono mancati i disagi per gli automobilisti ma anche per alcune attività della zona, così come problemi sono stati registrati a Torregrande all’altezza del Tennis club ma anche sul lungomare. E ieri pomeriggio era impraticabile anche il cimitero di Silì.

Caditoie

L’assessore Licheri assicura che gli interventi di pulizia dei tombini vengono eseguiti con regolarità «soprattutto nella zona di Torangius, via Sardegna e Foro boario – ha spiegato – proprio perché sappiamo benissimo che quelle sono zone a rischio». E assicura che siano stati puliti anche a Torregrande dove il problema sarebbero le radici dei pini che hanno invaso «tubazioni e caditoie». Per gli allagamenti nelle altre zone il problema spesso è legato anche alle pendenze delle strade.