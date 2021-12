Piove in classe, gli alunni disertano le lezioni 

«Le scuole crollano, gli studenti no». È la scritta riportata nello striscione all’ingresso del liceo scientifico Pitagora di Selargius, posizionato dagli studenti in sciopero ieri mattina dopo aver segnalato più volte il problema delle infiltrazioni d’acqua dentro l’istituto, come conferma anche la dirigente scolastica Paola Cossu. «Ma la Città metropolitana non ci vuole ascoltare», dice William Badas, rappresentante d’istituto, «ogni anno il problema si ripresenta, serve un intervento risolutivo subito», l’appello lanciato ieri a nome di tutto l’edificio di via Primo Maggio.

Le voci

Allo sciopero hanno aderito trenta classi su trentasette totali. Tutti gli studenti nel piazzale davanti alla scuola - con la Polizia locale arrivata per garantire il rispetto delle distanze anti Covid - per far sentire la propria voce. «Dopo queste ultime piogge la situazione è peggiorata», aggiunge il rappresentante d’istituto, «vogliamo una scuola sicura, non un edificio in cui regna l’umidità e l’acqua che entra dalle finestre e cola dai muri bagna i nostri zaini». Per non parlare «del rischio di scivolare nell’andito», dice ancora il ragazzo, «un problema che va avanti da troppi anni. Non possiamo seguire le lezioni in queste condizioni: il nostro diritto allo studio deve essere garantito anche con una scuola più sicura. Ora confidiamo che lo sciopero serva per far sentire la nostra voce e accelerare i tempi di intervento da parte della Città metropolitana».

La preside

Problemi più volte segnalati anche dalla dirigente scolastica Paola Cossu. «Le infiltrazioni ci sono eccome, i ragazzi hanno ragione», conferma la preside del liceo. «Una situazione che non riguarda tutte le aule, è vero anche che non c’è un rischio di crolli, ma non possiamo lavorare con una scuola in queste condizioni». Infiltrazioni d’acqua che si verificano anche negli anditi della scuola, con tanto di mini pozzanghere delimitate da stracci e cartelli. «Per questo chiediamo un intervento appena possibile, la nostra priorità è garantire la massima sicurezza per studenti e personale scolastico».