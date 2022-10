Piove in chiesa, a rischio i fondi regionali  

Don Emilio Manca, sacerdote di Muravera dal 1972, nelle giornate di pioggia ha dovuto spostare un paio di volte il letto dove dorme per evitare le gocce d’acqua che filtrano dal tetto della casa parrocchiale. Ma per questo «mi arrangio», dice: «A me preoccupa l’acqua che cade dritta sull’altare». Perché sì, piove anche dentro la chiesa di San Nicola di Bari e per aggiustare il tetto servono almeno 30 mila euro. «Sono ormai vent’anni – spiega il sacerdote – che non vengono effettuate manutenzioni. Occorre metterci mano al più presto altrimenti prima o poi sarò costretto a chiudere la chiesa. L’umidità sta penetrando ovunque. E poi c’è il campanile». Don Emilio chiarisce che «è stato presentato un progetto per ristrutturare la casa parrocchiale, l’oratorio e la chiesa. La Regione ci ha concesso 135mila euro con l’obbligo di un cofinanziamento del 40 per cento. Dunque dobbiamo trovare almeno altri 50 mila euro o rischiamo di doverli restituire». Da qui l’appello al sindaco e ai cittadini per salvare la parrocchia del paese: «Sappiamo che stiamo attraversando un periodo difficile – dice assieme al vice parroco don Ignazio Pili – però è nostro dovere impegnarci e trovare soluzioni. La chiesa non è solo un edificio di culto, è anche un monumento di grande interesse storico. Sono migliaia i turisti che la visitano ogni anno».

L’offerta

Dal Consiglio comunale è arrivata una prima risposta: uno stanziamento di circa 40mila euro, 10mila in più rispetto a quelli previsti dalla Bucalossi. «Nell’ultimo triennio – ha sottolineato l’assessore al Bilancio Andrea Mura – i proventi dalle opere di urbanizzazione, comprese le sanzioni, ammontano a 310mila euro. Una quota del 10 per cento può essere destinata facoltativamente a edifici per il culto. Noi, proprio perché c’è una emergenza, ne stiamo destinando il 12,88 per cento, circa 40mila euro». Alla fine maggioranza e minoranza dicono sì all’unanimità con l’impegno, tra le altre cose, di occuparsi anche delle chiesette campestri. Il tetto, insomma, sarà riparato. Una decisione che il parroco ha accolto con favore «ma le emergenze sono tante, purtroppo quei fondi non bastano».

Il campanile

Il sindaco Salvatore Piu ha le idee chiare: «La parrocchia ha un’emergenza, anzi più di una – spiega – e abbiamo detto sì per mettere a disposizione 40mila euro. C’è anche il problema urgente del campanile ma per quello occorre attendere altri finanziamenti. Purtroppo negli ultimi dieci anni tante cose non sono state fatte. Noistiamo facendo il massimo e persino di più. Non possiamo però sostituirci alla chiesa».